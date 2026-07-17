Razoran zemljotres magnitude 6 stepeni po Rihteru pogodio Meksiko - snimci "savijanja" zgrada tokom potresa lede krv u žilama.
Snažan zemljotres magnitude 6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas popodne Meksiko, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registrovan blizu granice sa Gvatemalom.
Osjetio se zemljotres na širokom području - od Meksiko Sitija pa sve do Salvadora. Na društvenim mrežama su se već pojavili zastrašujući snimci potresa u Meksiku na kojima se vidi kako se brojne visoke zgrade "pomijeraju" kao grane na drvetu kada dune jači vetar.
7.4 EARTHQUAKE STRIKES MEXICO— Rosa News Official (@Mirha1206)July 17, 2026
A powerful 7.4-magnitude earthquake has struck off the Pacific coast of Mexico, sending strong tremors across parts of the country.#BreakingNews#Earthquake#Mexico#Tsunami#TsunamiWarning#Seismic#NaturalDisaster#PacificOceanpic.twitter.com/Z2pSoJzSoS
Potres je registrovan na oko 48 kilometara jugozapadno od grada Akiles Serdan, blizu obale meksičke savezne države Čijapas. Zemljotres je registrovan na dubini od oko 15 kilometara.
BREAKING: 7.4-Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico Near Puerto Maderopic.twitter.com/Zfu2B0LOpU— Roberto Gil (@RbtGil)July 17, 2026
Zasad nema informacija o povrijeđenima i pričinjenoj materijalnoj šteti. Nadležne službe prate situaciju.
#BREAKING: Terrifying video captures buildings swaying violently as a powerful magnitude 7.4 earthquake struck off Mexico’s Pacific coast.#Mexico#Earthquake#CaughtOnCamera#BreakingNewshttps://t.co/kvBqpkhQzPpic.twitter.com/8HzZEoMXch— The Globe & News (@TheGlobeNewt)July 17, 2026