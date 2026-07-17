Razoran zemljotres magnitude 6 stepeni po Rihteru pogodio Meksiko - snimci "savijanja" zgrada tokom potresa lede krv u žilama.

Izvor: X/Rosa News Official

Snažan zemljotres magnitude 6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas popodne Meksiko, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registrovan blizu granice sa Gvatemalom.

Osjetio se zemljotres na širokom području - od Meksiko Sitija pa sve do Salvadora. Na društvenim mrežama su se već pojavili zastrašujući snimci potresa u Meksiku na kojima se vidi kako se brojne visoke zgrade "pomijeraju" kao grane na drvetu kada dune jači vetar.

Potres je registrovan na oko 48 kilometara jugozapadno od grada Akiles Serdan, blizu obale meksičke savezne države Čijapas. Zemljotres je registrovan na dubini od oko 15 kilometara.

BREAKING: 7.4-Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico Near Puerto Maderopic.twitter.com/Zfu2B0LOpU — Roberto Gil (@RbtGil)July 17, 2026

Zasad nema informacija o povrijeđenima i pričinjenoj materijalnoj šteti. Nadležne službe prate situaciju.