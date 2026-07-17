Najmanje 21 osoba, među kojima 20 učenika, poginula je u stravičnoj nesreći školskog autobusa u Ugandi.

Izvor: Printscreen Youtube/ NTVUganda

U teškoj nesreći školskog autobusa u istočnoj Ugandipoginulo je najmanje 20 učenika i jedna odrasla osoba. Autobus koji je prevozio djecu na ekskurziji sletio je sa puta nakon što je vozač izgubio kontrolu zbog, kako se navodi, mehaničkog kvara.

Nesreća se dogodila u četvrtak uveče u selu Čekvatit, na opasnoj dionici puta u okrugu Kapčorva. Autobus je udario u stijenu i prevrnuo se, a desetine učenika i članova školskog osoblja su povrijeđeni.

Među stradalima je i direktor škole Tadeo Sekade. Vlasti navode da su loše održavanje vozila, prekoračenje brzine i opasni putevi česti uzroci teških saobraćajnih nesreća u Ugandi, javlja BBC.