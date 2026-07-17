Američki predsjednik Donald Tramp deklasifikovao je obavještajna dokumenta za koja tvrdi da dokazuju kinesko miješanje u predsedničke izbore 2020. godine, uprkos ranijim procjenama američkih obavještajnih službi da za to nema dokaza.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp danas je deklasifikovao obavještajne podatke tvrdeći da oni pokazuju kinesko miješanje u američke izbore, uprkos proceni američkih obavještajnih službi koja nije pronašla dokaze o umiješanosti Pekinga u izbore 2020. godine, koje je Tramp izgubio.

U svom 25-minutnom govoru, Tramp je naglasio svoj napor da bezbjednost izbora učini centralnim političkim pitanjem uoči novembarskih srednjoročnih izbora, kada će republikanci braniti svoju većinu u Kongresu i suočiti se sa mogućnošću gubitka kontrole nad jednim ili oba doma.

Tramp je vršio pritisak na svoje kolege republikance u Kongresu da usvoje zakon kojim se uvode novi zahtjevi za identifikaciju birača i državljanstvo, uprkos dugogodišnjim nalazima da su izborne prevare na američkim izborima rijetke.

Kina je dobila 220 miliona dosijea birača?

Predsjednik je rekao da deklasifikuje osjetljive informacije koje pokazuju da je Kina ilegalno dobila 220 miliona američkih biračkih zapisa, uključujući imena, adrese i druge informacije korišćene za registraciju za glasanje. Tvrdio je da su članovi američke obavještajne zajednice namerno potiskivali informacije o obimu kineskih aktivnosti.

Njegove tvrdnje protivrječe neklasifikovanoj procjeni američke obavještajne zajednice iz 2021. godine, koja nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao ili uspio da izmeni "bilo koji tehnički aspekt" predsjedničkih izbora 2020. godine, uključujući registracije birača, glasačke listiće, tabelarne prikaze ili rezultate. Procjenu je sproveo Džon Retklif, tadašnji Trampov direktor nacionalne obavještajne službe, a sada direktor CIA-e.

Zabrinutost u Bijeloj kući

Prije Trampovog govora, neki zvaničnici Bijele kuće izrazili su zabrinutost da bi otkrića o Kini mogla biti obmanjujuća, rekli su izvori za Rojters. Trampov oštar govor o Kini rizikuje da poremeti odnos koji se stabilizovao nakon prošlogodišnjeg skupog trgovinskog rata. Tramp se nada da će se u septembru sastati sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom kako bi poboljšali trgovinske odnose.

Prije nego što je Tramp počeo da govori, portparol kineske ambasade Liu Čang je, kao odgovor na zahtjev za komentar, rekao da se "Kina nikada nije miješala i nikada neće miješati u predsjedničke izbore u SAD".

Godinama lažnih izbornih tvrdnji

Tramp godinama dovodi u pitanje ishod izbora, lažno tvrdeći da je njegov poraz od demokrate Džoa Bajdena 2020. godine bio namješten. Takođe je iznosio i druge lažne tvrdnje, uključujući da je glasanje putem pošte prepuno prevara, da su mašine za glasanje ranjive i da je glasanje stranaca široko rasprostranjeno.

Brojni sudovi i ponovna prebrojavanja nisu pronašli dokaze o velikim prevarama na izborima 2020. godine. Tramp je takođe rekao da deklasifikuje podatke koji bi otkrili „šokantne ranjivosti u našoj izbornoj infrastrukturi“.

Ali mnogi dokumenti su izgleda pokazivali suprotno ili uopšte nisu bili povezani sa izbornom infrastrukturom u SAD. Jedan dokument CIA, pripremljen prošlog mjeseca, odnosio se na venecuelanske izbore, a ne na američke.

"Procjenjujemo da bi sistemima za brojanje glasova bilo teško manipulisati u dovoljno velikim razmjerama da bi se ugrozili rezultati izbora", navodi se u drugom dokumentu, javlja Index.

Treći dokument - koji je sačinila CIA - detaljno opisuje napore kineskih špijuna da ciljaju Bajdenovu kampanju i napominje da Peking "trenutno ne namjerava da se tajno miješa kako bi pokušao da utiče na ishod izbora", iako se navodi da bi Kina mogla da odluči da to učini kasnije.

Trampove šokantne "bombe" o Kini potpuno lažne

"Trampove šokantne 'bombe' o Kini su potpuno lažne. Činjenica je da su se naše obavještajne agencije jednoglasno složile da Kina nije ni pokušala da promijeni nijedan glas na izborima 2020. godine", rekao je u saopštenju demokratski senator Mark Vorner, potpredsednik Odbora za obavještajne poslove Senata.

Demokratski članovi Obaveštajnog odbora Predstavničkog doma poslali su u četvrtak pismo vršiocu dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe Bilu Pultu, zajedno sa rukovodiocima FBI-ja, Centralne obavještajne agencije i Nacionalne bezbjednosne agencije, upozoravajući ih da ne dozvole Trampu da "instrumentalizuje obavještajne podatke kako bi podržao lažne tvrdnje o bezbjednosti izbora".

Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN odlučili su da ne emituju govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama, odstupajući od prakse koja je obično rezervisana za važne govore o pitanjima od nacionalnog značaja.

Tramp proširuje federalna ovlašćenja nad izborima

Od povratka na funkciju u januaru 2025. godine, Tramp je nastojao da proširi savezna ovlašćenja nad sprovođenjem izbora, koja zakonski pripada državnim vladama prema Ustavu SAD.

Poslednjih mjeseci on je takođe vršio pritisak na republikance u Senatu da usvoje zakon, Zakon o spasavanju Amerike, koji bi zahtijevao identifikaciju sa fotografijom za glasanje i dokaz o američkom državljanstvu za registraciju, a istovremeno bi zahtijevao od država da dijele podatke o registraciji birača sa saveznom vladom.

Demokrate i zagovornici prava glasa kažu da su prevare na glasanju izuzetno rijetke i tvrde da bi zakon suzbio legitimne glasove. Neki republikanski lideri su pozvali Trampa da se fokusira na pitanja koja su najvažnija za Ameriku.