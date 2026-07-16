Iran nije danas napao Dubai, ali jesu pogođeni brodovi Ujedinjenih Arapskih Emirata u Ormuskom moreuzu prije nekoliko dana.

Izvor: Twitter/@WarMonitors/Screenshot/X/NEXTA

Danas popodne pojavili su se navodi na društvenim mrežama da je Iran navodno ponovo napao Dubai, grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). To je objavio i "Rojters", ali je ubrzo reagovala Kancelarija Vlade Dubaija koja je demantovala ove tvrdnje, piše "Gulf News".

Pojavile su se informacija da je Iran navodno ponovo napao Dubai, ali se ispostavilo da te informacije nisu istinite. Međutim, kako piše "Euronews", potvrđeno je da je Iran prije nekoliko dana napao i pogodio dva broda u Ormuskom moreuzu koja pripadaju Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Izdat je apel stanovnicima Dubaija da prate samo zvanične izvore informacija. Upozorili su da je riječ o dezinformacijama i da Dubaiju ne preti nikakva opasnost.

Vidi opis Iran ponovo napao Dubai?! Poznato šta se dešava na Bliskom istoku Turisti su masovno napustili Dubai. Plaže u Dubaiju potpuno su prazne. Na ulicama Dubaija, koje su oduvek bile prepune turista, sada može da se sretne tek poneki prolaznik. Dubai je opustošen, rat na Bliskom istoku učinio je svoje. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FADEL SENNA / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: FADEL SENNA / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: FADEL SENNA / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: FADEL SENNA / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 4 4 / 4

Da podsjetimo, Dubai je bio bombardovan u više navrata početkom marta ove godine kada je tek počeo rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom. Sukob na Bliskom istoku je počeo u subotu 28. februara ove godine kada je prvog dana sukoba ubijen tadašnji vrhovni vođa Irana Ali Hamnei.

Iran je uzvratio raketnim napadima na zemlje u okruženju koje važe za bliske saveznike Sjedinjenih Država i u kojima se nalaze američke vojne baze. Ujedinjeni Emirati su bili među prvima na udaru zbog čega je u martu evakuisan veliki broj stranih državljana.