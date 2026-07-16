Evropski parlament usvojio je novu uredbu kojom se uvode značajne promjene za avio-putnike, uključujući zabranu razdvajanja porodica sa djecom, veću transparentnost cijena karata i jasnija pravila o naknadama zbog kašnjenja letova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Evropski parlament usvojio je istorijsku reformu evropskih propisa o pravima putnika u avio-saobraćaju. Novom uredbom avio-kompanije će morati da budu transparentnije kada je riječ o cijenama karata, zabranjeno je razdvajanje porodica sa djecom mlađom od 14 godina prilikom dodjele sjedišta, a putnici će dobijati jasnije informacije o pravima na naknadu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja letova.

Ova revizija propisa čekala je više od deset godina. Zadržano je postojeće pravo putnika na novčanu naknadu kada let kasni više od tri sata, iako je tokom pregovora postojala mogućnost da se taj prag poveća.

Porodice više neće biti razdvajane u avionu

Jedna od najvažnijih novina jeste obaveza avio-kompanija da bez dodatne naknade dodjele susjedna sjedišta svima koji putuju sa djetetom mlađim od 14 godina.

Time će biti okončana praksa pojedinih niskobudžetnih avio-prevoznika koji su dodatno naplaćivali izbor sjedišta ili namerno razdvajali članove porodice kako bi ih primorali da plate dodatne usluge.

Ovo pravo neće važiti samo za porodice sa djecom. Osobe sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, kao i trudnice, takođe će imati pravo na odgovarajuća sjedišta bez dodatnih troškova. Cilj ove mjere je uklanjanje finansijskih prepreka koje otežavaju putovanja najugroženijim grupama.

Veća transparentnost cijena avio-karata

Prema novim pravilima, avio-kompanije će morati da u osnovnu cijenu karte prikazanu na internet pretraživačima uključe i cijenu jednog komada ručnog prtljaga.

Na taj način putnici će moći lakše da uporede stvarne cijene različitih prevoznika, umjesto da budu privučeni nerealno niskim cijenama koje kasnije rastu zbog brojnih dodatnih troškova.

Istovremeno, putnici će i dalje imati mogućnost da kupe jeftiniju kartu ukoliko odluče da putuju bez ručnog prtljaga.

Evropski zakonodavci navode da cilj nije nametanje dodatnih obaveza putnicima, već obezbjeđivanje potpune transparentnosti cijena od samog početka pretrage.

Naknade za kašnjenja i otkazane letove ostaju

Nova uredba zadržava pravo na finansijsku naknadu za kašnjenja duža od tri sata. Iznosi naknade kretaće se od 250 do 600 eura, u zavisnosti od dužine leta.

U slučaju otkazivanja leta, putnici će i dalje imati pravo na pun povraćaj novca ili alternativni prevoz do odredišta.

Kod najdužih letova avio-kompanije će moći da isplate polovinu predviđene naknade ukoliko je kašnjenje pri dolasku kraće od četiri sata, što predstavlja kompromis između interesa putnika i avio-kompanija.

Avio-kompanije će morati da obavijeste putnike o njihovim pravima

Nova pravila propisuju da avio-kompanije moraju da obavijeste putnike o njihovim pravima i načinu ostvarivanja naknade najkasnije u roku od 96 sati nakon završetka putovanja.

Ova mjera uvedena je nakon brojnih pritužbi putnika koji nisu bili upoznati sa svojim pravima ili nisu znali kako da podnesu zahtjev za naknadu.

Ukinuta je i još jedna sporna praksa - putnicima više neće moći da bude uskraćen povratni let samo zato što nisu iskoristili odlazni dio karte. Time prestaju da važe klauzule kojima su pojedine avio-kompanije automatski poništavale ostatak rezervacije ukoliko prvi let nije iskorišćen.

Nova zaštita za putnike širom Evropske unije

Glavni pregovarač Evropskog parlamenta, Virginijus Sinkevičius iz Litvanije, izjavio je da je cilj reforme bio da putnici ne izgube postojeća prava, ali i da se dodatno zaštite porodice, osobe sa smanjenom pokretljivošću i druge ranjive grupe.

Među najvažnijim promjenama izdvajaju se veća transparentnost cijena avio-karata, zabrana razdvajanja porodica sa djecom mlađom od 14 godina, zadržavanje prava na naknadu zbog kašnjenja dužeg od tri sata, kao i obaveza avio-kompanija da putnike blagovremeno informišu o njihovim pravima.

Niskobudžetni avio-prevoznici, čiji se poslovni model u velikoj mjeri zasniva na dodatnim naknadama, moraće da prilagode svoje poslovanje novim evropskim pravilima.

(Majorca daily bulletin/Mondo)