Sultan od Bruneja Hasanal Bolkijah proslavlja 80. rođendan, a njegova raskošna rezidencija ponovo je u centru pažnje.

Izvor: YouTube/screenshot/Real Royalty

Sultan od Bruneja Hasanal Bolkijah proslavlja 80. rođendan, a njegova rezidencija Istana Nurul Iman i dalje važi za najveću stambenu palatu na svijetu. Prema podacima Ginisove knjige rekorda i Vlade Bruneja Darusalama, prostire se na čak 200.000 kvadratnih metara, dok se njena vrijednost procjenjuje na oko 1,4 milijarde američkih dolara.

Hasanal Bolkijah na presto je stupio 5. oktobra 1967. godine, kad je imao svega 21 godinu, i danas je jedan od najduže vladajućih monarha na svijetu. Kao apsolutni vladar Bruneja, obavlja funkcije šefa države, predsjednika vlade i više ministarskih dužnosti, a u toj zemlji predstavlja simbol jedinstva države i naroda.

Dinastija Bolkijah vlada Brunejem više od šest vjekova, a Hasanal Bolkijah je njen 29. vladar. Njegov muzej čuva predmete iz života i vladavine sultana, dok se njegov portret može vidjeti u brojnim državnim institucijama i na javnim mjestima.

Najveća stambena palata na svijetu

Palata Istana Nurul Iman, koju kao najveću stambenu palatu na svijetu navodi i Britannica, otvorena je 1984. godine i predstavlja zvaničnu rezidenciju sultana, ali i sjedište državnih institucija.

Kompleks se prostire na oko 200.000 kvadratnih metara, a prema procjenama vrijedi oko 1,4 milijarde dolara. Pored privatnih odaja kraljevske porodice, u njoj se nalaze prostorije vlade, velike sale za prijeme i zvanične ceremonije, zbog čega palata ima i značajnu državnu funkciju.

Vidi opis Sultan od Bruneja vlada već 60 godina, njegova palata je veća od gradova: Ima 1.800 soba, vrijedi 1.400.000.000$ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Real Royalty Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Real Royalty Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Real Royalty Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/screenshot/Real Royalty Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Real Royalty Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Real Royalty Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/screenshot/Real Royalty Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Real Royalty Br. slika: 8 8 / 8

Njena unutrašnjost izgleda kao mali grad. Palata ima 1.788 soba, 257 kupatila, 18 liftova, brojne svečane sale, kao i banket salu koja može da primi čak 5.000 gostiju.

Ni spoljašnji dio kompleksa nije ništa manje impresivan. U okviru palate nalazi se pet velikih bazena, prostrani uređeni vrtovi i klimatizovane štale za više od 200 polo konja, dok je čitav kompleks projektovan tako da može da ugosti velike državne ceremonije i međunarodne događaje.

Arhitektura palate predstavlja spoj islamskog stila i savremenih inženjerskih rešenja, a na njenoj izgradnji radile su hiljade ljudi. Danas se smatra jednom od najprepoznatljivijih građevina Bruneja i jednim od simbola ove države.

Za javnost se otvara samo nekoliko dana godišnje, uglavnom tokom islamskog praznika Bajrama, kada građani imaju priliku da se susretnu sa sultanom.

Kolekcija automobila koja fascinira svijet

Bogatstvo porodice Bolkijah godinama privlači pažnju svjetske javnosti, a posebno se izdvaja privatna kolekcija luksuznih automobila, koja se smatra jednom od najvećih na svijetu.

Prema različitim procjenama, u njoj se nalazi oko 20 Lamborghinija, 160 Porschea, 130 Rolls-Royceva, 360 Ferrarija, 170 Jaguara, 180 BMW-a, 360 Bentleyja i više od 500 Mercedesa, uz veliki broj drugih ekskluzivnih vozila.

Iako je sultan poznat po raskošnom načinu života, njegova vladavina povezuje se i sa državnim programima koji građanima Bruneja obezbjeđuju besplatno ili subvencionisano zdravstvo i obrazovanje. Istovremeno, međunarodne organizacije godinama ukazuju na ograničen politički prostor u zemlji i često kritikuju veliki jaz između luksuza kraljevske porodice i političkog sistema Bruneja.

Danas, gotovo šest decenija nakon dolaska na presto, Hasanal Bolkijah ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica jugoistočne Azije i simbol države koja ogromno bogatstvo stečeno zahvaljujući nafti i gasu spaja sa vekovnom monarhijskom tradicijom.

(RTS/Nova.rs/Mondo)