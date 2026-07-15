Glavni pregovarač Irana naveo da njegova zemlja ne bi trebalo da se plaši rata i da bi uvijek trebalo da bude spremna za bitku.

Izvor: Icana / Zuma Press / Profimedia

Glavni pregovarač Irana i bivši predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf se oglasio večeras na svom "Telegram" kanalu nakon što je i zvanično propao prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji je trebalo da traje 60 dana. Sjedinjene Američke Države su i večeras, četvrtu noć zaredom, pokrenule raketne napade na Iran nakon propalih pregovora minulog vikenda, a glavni pregovarač Irana smatra da Iran treba uvijek da bude spreman na bitke, prenosi "Skaj Njuz".

"Iran i nije baš ostvario neke beneficije od Memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama. Mi uvijek moramo da budemo spremni za bitku.

Nacionalna bezbjednost Irana zavisi od iranskog dogovora u vezi Ormuskog moreuza. Iran ne bi trebalo da se plaši rata ili pregovora, Teheran mora da pronađe način da uspješno koordiniše između diplomatije i vojnih akcija", naveo je Galibaf.