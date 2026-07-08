Sukob između SAD i Irana ponovo je eskalirao nakon novih vojnih udara. Američke snage izvele su napade na iranske ciljeve, dok je Teheran odgovorio raketnim i dronovskim napadima na američke položaje u regionu.

Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Sjedinjene Američke Države započele su "niz snažnih udara na Iran", objavilo je Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM).

Snimak je objavila Centralna komanda američke vojske CENTCOM.

BREAKING: US announces it has hit over 80 targets with precision munitions in tonight's strikes on Iran, including more than 60 IRGC speed boats in and near the Strait of Hormuz, per CENTCOM.



US strikes also targeted Iranian air defense systems, command and control networks,…pic.twitter.com/bUEkJGo374 — The Hormuz Letter (@HormuzLetter)July 8, 2026

Američke snage pokrenule su veliki talas vazdušnih napada na više od 80 ciljeva na jugu Irana, a prema saopštenju američke Centralne komande (CENTCOM), mete su bili sistemi protivvazdušne odbrane, protivbrodske rakete, kao i više od 60 malih plovila koja pripadaju ili su povezana sa iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) u Ormuskom moreuzu i njegovoj blizini.

Nakon tih napada, IRGC je saopštio da je izveo veliku raketnu i dronovsku operaciju protiv američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu. Iranska strana tvrdi da je pogodila 85 američkih vojnih ciljeva, uključujući objekte povezane sa Petom flotom SAD u Bahreinu i vazduhoplovnom bazom Ali el Salem u Kuvajtu.

IRGC je naveo da je napad izveden kao odgovor na, kako tvrde u Teheranu, "kršenje primirja" nakon američkih udara na Iran. Iranska vojska je prethodno najavila da priprema "razarajući odgovor", dok su zvaničnici poručili da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona.

U Bahreinu, gdje je smještena glavna baza Pete flote američke mornarice, oglasile su se sirene za raketnu uzbunu. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da ostanu mirni, odmah potraže bezbjedno mjesto i prate zvanične informacije. Iranska novinska agencija Fars javila je da su nakon upozorenja odjeknule eksplozije.

Istovremeno, iranska strana tvrdi da je tokom operacije oborila američki dron MQ-9, dok Vašington za sada nije potvrdio te navode.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute ocijenio je da su američki napadi na Iran bili „apsolutno neophodni“ i pružio punu podršku akcijama Vašingtona. On je naveo da SAD moraju snažno da odgovore ukoliko Iran, prema njegovim riječima, krši dogovoreno primirje.

"Kada imate primirje, a Iran ga praktično krši, ključno je da SAD ovako snažno odgovore", rekao je Rute tokom samita NATO-a u Ankari, gdje se sastao sa liderima Alijanse, uključujući američkog predsjednika Donalda Trampa.

Nova eskalacija izazvala je i probleme u pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih prolaza za transport energenata. Najmanje četiri tankera promijenila su kurs i napustila prolaz nakon novih napada u tom području.

Prema podacima kompanija za praćenje brodova, nekoliko LNG tankera koje kontroliše QatarEnerdži okrenulo se i promijenilo pravac dok su se kretali ka izvoznom terminalu Ras Lafan, dok je jedan tanker sa indijskom zastavom, koji je prevozio oko dva miliona barela kuvajtske nafte, napravio polukružni manevar kod obale Omana.

Do promene ruta došlo je nakon što su, prema dostupnim informacijama, oštećeni jedan katarski tanker za tečni prirodni gas i tanker za sirovu naftu pod saudijskom zastavom u blizini Ormusog moreuza. Zbog toga su pomorske vlasti povećale nivo upozorenja za prolazak kroz ovaj strateški važan prolaz.

Iran je oštro osudio američke napade i optužio Vašington za kršenje mirovnog okvira dogovorenog ranije. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač u razgovorima sa SAD Mohamed Galibaf izjavio je da je "era iznude i zlostavljanja završena" i poručio da Iran neće odustati pod pritiscima.

Major MOU Violations by the US:



Violating Iranian adjustments in the Strait



Persistent threats of further strikes



Reinstating oil sanctions



Attacks on southern Iran



Continued Zionist aggression on



The era of bullying and extortion is over. It leads nowhere. We don’t fold. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf)July 8, 2026

Sukob između dvije zemlje tako je ponovo podigao tenzije na Bliskom istoku, dok međunarodna zajednica strahuje od daljeg širenja krize i posledica po bezbijednost regiona i globalno tržište energenata.