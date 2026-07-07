Liderka francuskog Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen osuđena je na tri godine zatvora, od kojih su dvije uslovne, novčanu kaznu od 100.000 eura i zabranu obavljanja javnih funkcija u trajanju od 45 mjeseci zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta.

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Liderka "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen osuđena je danas na 45 mjeseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 mjeseci uslovno.

Ona je osuđena i na tri godine zatvora, od kojih dve uslovno, i novčanu kaznu od 100.000 eura, prenijeli su francuski mediji. Ona je osuđena zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta.

Marin Le Pen je ranije izjavila za radio LCI da neće učestvovati na predsjedničkim izborima naredne godine ako apelacioni sud u Parizu potvrdi odluku kojom bi joj bila izrečena obaveza nošenja elektronske nanogice zbog navodne zloupotrebe sredstava Evropske unije.