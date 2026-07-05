Ukrajinski predsjednik tvrdi da su od početka rata uništeni ili oštećeni deseci ruskih brodova, dok objavljeni podaci pokazuju razmjere štete nanesene Crnomorskoj floti.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Simply Logical

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija "izgubila Crno more", ističući da su ukrajinske pomorske snage i ostale bezbjednosne strukture značajno oslabile rusku Crnomorsku flotu od početka rata.

Govoreći povodom Dana ukrajinske mornarice, Zelenski je rekao da su operacije, od oslobađanja Zmijskog ostrva do napada na ruske brodove, luke i vojne objekte na okupiranom Krimu, promijenile odnos snaga na Crnom moru.

"Pomorske snage Ukrajine, zajedno sa drugim komponentama Odbrambenih i bezbjednosnih snaga, učinile su ono što su mnogi smatrali nemogućim. Rusija je izgubila Crno more", poručio je Zelenski.

I began my working trip to the Odesa region by holding a coordination meeting with the Command of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, focused on security issues in the southern region.



Primary attention was given to countering constant Russian air attacks with…pic.twitter.com/9fo5wvf6Xt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)July 4, 2026

Tokom sastanka sa komandantima ukrajinske mornarice objavljeni su i podaci o gubicima ruske Crnomorske flote. Prema prikazanim informacijama, od početka invazije uništeno je 19, a oštećeno 27 ruskih plovila, uključujući ratne, desantne i pomoćne brodove.

Zelenski je najavio i osnivanje nove Pomorske akademije u Odesi, istakavši da Ukrajina želi da dodatno ojača svoje pomorske kapacitete i školovanje budućih oficira.

Ukrajinske vlasti navode da su ruskoj mornarici najveći gubici naneseni kombinacijom raketnih udara, napada bespilotnim letjelicama i specijalnih operacija usmjerenih na brodove i vojnu infrastrukturu na Krimu.