Na švedskom ostrvu Gotland odvija se ubrzana remilitarizacija u okviru šireg jačanja odbrane zemlje i NATO saveza.

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Švedska ubrzano jača vojno prisustvo na ostrvu Gotland, koje se smatra jednom od najvažnijih strateških tačaka na Baltičkom moru, dok vlasti pripremaju i vojsku i civile za moguće bezbjednosne izazove.

Među novim regrutima je i 19-godišnja Ela Adman, koja je prije samo nekoliko mjeseci završila školu, a sada prolazi intenzivnu vojnu obuku i uskoro će učestvovati u prvoj službenoj misiji u Stokholmu.

Gotland, udaljen svega 275 kilometara od ruske enklave Kalinjingrad, ima ključnu ulogu u odbrambenoj strategiji Švedske i NATO-a. Vojni zvaničnici upozoravaju da bi kontrola nad ostrvom značila i kontrolu nad velikim dijelom Baltičkog mora.

"Ko kontroliše Gotland, može kontrolisati i Baltičko more. Zato moramo zadržati kontrolu nad ostrvom, kako zbog Švedske, tako i zbog NATO-a", rekao je komandant švedskih snaga na Gotlandu, pukovnik Andreas Gustafson.

Od ponovnog formiranja vojne jedinice P18 2018. godine, vojno prisustvo na ostrvu značajno je povećano, a nakon ulaska Švedske u NATO Gotland je postao redovna lokacija velikih savezničkih vojnih vježbi.

Istovremeno, vlasti rade na jačanju civilne otpornosti. Stanovnici se podstiču da stvaraju zalihe hrane i vode, razvijaju planove za vanredne situacije i učestvuju u programima civilne zaštite. Kasnije ove godine na ostrvu će biti održana i velika vježba hitne evakuacije.

Iako švedska vojska procjenjuje da trenutno ne postoji neposredna prijetnja ruskim napadom, upozorava da su špijunaža i sabotaže realan rizik, dok se mogućnost buduće vojne eskalacije ne može u potpunosti isključiti.