Društvenim mrežama kruže viralni video snimci u kojima osoba koja se predstavlja kao radnica na kruzeru navodno otkriva "tajne života na brodu".

Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia

Društvenim mrežama šire se viralni snimci u kojima osoba koja se predstavlja kao radnica na kruzeru dijeli navodne detalje iz života na brodu i tvrdi da otkriva ono što putnici nikada ne vide.

U jednom od najgledanijih videa, koji je na TikToku pregledan više od 8,3 miliona puta, navela je da se "iza kulisa" kriju brojne tajne.

"Kada bi putnici znali šta se zaista događa iza kulisa, nikada ne bi gledali na krstarenja istim očima", napisala je uz objavu.

Među tvrdnjama koje je iznijela su postojanje mrtvačnica ispod palube, brodskog pritvora za putnike koji krše pravila, kao i takozvanih "soba sa ananasom", pri čemu okrenuti simbol ananasa na vratima navodno predstavlja znak za pripadnike svingerske zajednice.

Takođe je tvrdila da se tijela preminulih putnika čuvaju na brodu do dolaska u prvu luku, kao i da se ostaci hrane ponekad koriste za pripremu narednih obroka.

U drugim snimcima navela je da na kruzerima postoje tajni prolazi i prostorije namijenjene isključivo posadi, da mogu proći sati prije nego što neko primijeti nestanak putnika, te da se na pojedinim djelovima broda nalaze skrivene kamere koje prate kretanje putnika.

Ipak, nakon što su njeni video-snimci postali viralni, pojavile su se tvrdnje da je riječ o lažnom TikTok nalogu koji služi za promociju i prodaju maskare. Za sada nije poznato ko stoji iza profila niti da li su iznesene tvrdnje zasnovane na stvarnim

iskustvima.