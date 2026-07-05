Predsjednik SAD Donald Tramp ponovo je izrazio nezadovoljstvo što nije dobio Nobelovu nagradu za mir, tvrdeći da je zaslužuje jer je, kako kaže, "završio osam ratova". Izjavu je dao tokom govora uoči obeležavanja 250 godina nezavisnosti SAD.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Govoreći na planini Maunt Rašmor uoči 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Donald Tramp osvrnuo se na Nobelovu nagradu za mir i još jednom izrazio žaljenje što nije među njenim dobitnicima.

Nabrajajući američka dostignuća u nauci, sportu i kulturi, Tramp je rekao da Amerikanci imaju najviše Nobelovih nagrada na svijetu, a zatim dodao:

"Pa, meni nisu dali nijednu."

Tvrdi da je "završio osam ratova"

Tramp je potom izjavio da Nobelovu nagradu zaslužuje zbog svojih diplomatskih uspjeha.

"Nisu mi je dali, iako sam završio osam ratova", rekao je predsjednik SAD.

Američki mediji navode da Tramp ovu tvrdnju često ponavlja, iako nije potkrepljena činjenicama.

Nobelova nagrada dugo mu je važna

Želja da osvoji Nobelovu nagradu za mir godinama je jedna od Trampovih javno iznošenih ambicija.

Početkom godine izjavio je da "ne može da se sjeti nikoga u istoriji ko je više zaslužio tu nagradu".

Ovogodišnja Nobelova nagrada za mir dodijeljena je venecuelanskoj opozicionoj liderki Mariji Korini Mačado, koja je potom simbolično uručila medalju Trampu. Nobelov komitet je ubrzo saopštio da taj gest nema nikakav uticaj na zvaničnu odluku i da nagrada ostaje isključivo u vlasništvu laureata.

Samo dvojica američkih predsjednika dobila Nobelovu nagradu

Do sada su Nobelovu nagradu za mir kao aktuelni predsjednici Sjedinjenih Američkih Država osvojili samo Vudro Vilson 1920. godine i Barak Obama 2009. godine.

U međuvremenu, Hanter Bajden, sin bivšeg predsjednika Džoa Bajdena, ironično je poručio da kandiduje Trampa za Nobelovu nagradu, uz komentar da je "isti rat završio najmanje 38 puta", aludirajući na njegove česte izjave o okončanju sukoba.

(The Hill/Mondo)