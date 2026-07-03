Uhapšen mladi vozač taksija u Atini zbog prevare američkih turista.

Izvor: picturelibrary / Alamy / Profimedia

U Atini je uhapšen 21-godišnji vozač taksija zbog sumnje da je višestruko preplatio vožnju američkim turistima, piše „Prototema“.

On je turiste vozio od aerodroma „Elefterios Venizelos“ do centra Atine i za tu vožnju im naplatio 175 eura, iako je propisana cijena za tu relaciju oko četiri puta niža.

Policija je tokom kontrole utvrdila da osumnjičeni nije posjedovao posebnu dozvolu neophodnu za obavljanje taksi djelatnosti, zbog čega je protiv njega podnijeta krivična prijava.

Nakon hapšenja priveden je nadležnom tužiocu radi daljeg postupka, a istraga je u toku.