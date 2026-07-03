Mladić iz Engleske pao sa balkona hotela u Grčkoj i preminuo na licu mjesta.

Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

Mladić (17) iz Engleske poginuo je danas u ranim jutarnjim časovima u Grčkoj nakon što je pao sa balkona hotela, piše „Prototema“. U veoma teškom stanju hitno je prevezen u bolnicu, ali je, nažalost, podlegao povredama.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. Prema prvim informacijama, mladić je prije nesreće sa prijateljem u jednoj prodavnici nezakonito kupio alkoholno piće.

Navodno su pokazali lažnu vozačku dozvolu, nakon čega su uspjeli da kupe alkohol. Prodavac je uhapšen zbog izlaganja maloljetnika opasnosti.