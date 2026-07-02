Kontinuirane prijetnje Izraela iranskim liderima razlog su zašto Modžtaba Hamnei neće moći da prisustvuje sahrani oca.

Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei neće prisustvovati sahrani svog oca, bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, zbog bezbjednosnih razloga, rekao je njegov predstavnik u Indiji.

Ajatolah Hakim Elahi rekao je za novinski kanal Indija tudej da su kontinuirane prijetnje Izraela iranskim liderima razlog zašto Modžtaba Hamnei neće moći da prisustvuje sahrani oca.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac nedavno je zaprijetio da je Hamnei "označen za smrt", podstičući kratak odgovor Irana, čiji je ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio da će buduće prijetnje biti dočekane "snažnim odgovorom".

Ajatolaha Alija Hamneija ubile su američke i izraelske snage 28. februara na početku rata protiv Irana.