Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens doputovao je u Švajcarsku na razgovore sa iranskim zvaničnicima o sprovođenju privremenog sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan sukob između dvije zemlje.

Izvor: Nathan Howard / AFP / Profimedia

Pregovori između američke i iranske delegacije održavaju se u planinskom odmaralištu Birgenštok u Švajcarskoj, uz posredovanje Katara i Pakistana.

Američku delegaciju predvodi potpredsjednik Džej Di Vens, dok je na čelu iranskog tima glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf.

Prije polaska u Švajcarsku, Vens je izjavio da očekuje napredak tokom razgovora.

"Nadam se da ćemo ostvariti napredak po pitanju nuklearnog programa, ali i prekida vatre u Libanu. Vjerujem da će razgovori trajati nekoliko dana", rekao je Vens.

Iran: Liban je prioritet

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bageji potvrdio je da će tokom dana biti održani četvorostrani razgovori Irana, SAD, Katara i Pakistana.

Pre toga, iranska delegacija održaće odvojene sastanke sa predstavnicima Katara i Pakistana.

Prema navodima Teherana, glavne teme razgovora biće nastavak sukoba u Libanu, odmrzavanje iranske imovine, izvoz nafte i sprovođenje privremenog sporazuma.

Dok Vašington želi da fokus pregovora bude iranski nuklearni program, Teheran insistira na hitnom prekidu izraelskih vojnih operacija u Libanu.

Ormuski moreuz dodatno podigao tenzije

Pregovori počinju nakon što je Iranska revolucionarna garda saopštila da zatvara Ormuski moreuz kao odgovor na izraelske napade u Libanu.

Iranske vlasti upozorile su da bi brodovi koji pokušaju da prođu kroz moreuz mogli biti izloženi riziku, navodeći da Izrael krši dogovoreni prekid vatre.

Sa druge strane, američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da komercijalni brodovi i dalje nesmetano prolaze kroz Ormuski moreuz.

Prema podacima američke vojske, samo u subotu kroz ovaj strateški pomorski prolaz prošlo je 55 trgovačkih brodova koji su prevozili više od 17 miliona barela nafte namenjene svjetskom tržištu.

Krhki prekid vatre u Libanu

Privremeni sporazum između SAD i Irana, koji su ove sedmice potpisali predsjednici Donald Tramp i Masud Pezeškijan, predviđa produženje prekida vatre za 60 dana i nastavak pregovora.

Međutim, situacija na terenu ostaje napeta. Izraelske snage nastavile su napade na Liban, dok je Hezbolah saopštio da je odgovorio novim napadima na izraelske položaje.

Analitičari ocenjuju da će upravo dešavanja u Libanu biti jedan od ključnih testova uspešnosti pregovora koji su danas počeli u Švajcarskoj.

(Al Džazira/Mondo)