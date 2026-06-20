Vatra zahvatila dio poznatog hotelskog kompleksa, a među povrijeđenima su gosti i pripadnici hitnih službi

Izvor: Kurir printscreen

Najmanje jedna osoba je poginula, a više njih je povrijeđeno u velikom požaru koji je izbio u popularnom turističkom rizortu „Viva Dominicus Bayahibe“ u Dominikanskoj Republici.

Prema podacima nadležnih službi, život je izgubila 46-godišnja italijanska državljanka Frančeska Valentino. Tri osobe prevezene su u bolnicu, dok je još šestoro zbrinuto na licu mjesta.

Zbog požara je evakuisano oko 1.700 ljudi, među kojima je bio veliki broj stranih turista. Gosti su privremeno smješteni u obližnje hotele.

Prema preliminarnim informacijama, vatra se brzo proširila zbog zapaljivih djelova krovne konstrukcije napravljenih od palminog lišća, kao i zbog jakog vjetra.

Vatrogasne ekipe uspjele su da stave požar pod kontrolu, dok se uzrok izbijanja vatre još istražuje. Na snimcima sa lica mjesta vidi se gust dim iznad kompleksa i plamen koji zahvata krovove objekata.



Nadležni su saopštili da turističke aktivnosti u području Bajahibea nijesu poremećene i da se odvijaju uobičajeno.

Dominikanska Republika važi za jednu od najposjećenijih turističkih destinacija na Karibima, a od početka godine posjetilo ju je više od pet miliona turista.