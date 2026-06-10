U poređenju sa Titanikom, današnja krstarenja nude slične luksuzne standarde, a cijene karata variraju od 970 do 117.000 eura.

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Današnja krstarenja na relaciji Njujork–Sautempton znatno su povoljnija. Putovanje sa kompanijom MSC Kruz košta približno 3.000 eura po osobi, dok luksuznija opcija Vista prelazi 6.700 eura, a na brodu Kraljica Meri 2 cene počinju od oko 2.300 eura.

Na Titaniku je bilo oko 2.200 ljudi kada je ovaj legendarni brod potonuo 1912. godine. Luksuzno putovanje bilo je gotovo isključivo namijenjeno bogatim putnicima, dok su ljudi iz skromnijih sredina sanjali o boljem životu u Americi. Prema proračunima listova Berliner Kurier i Špigl današnja vrijednost karata može se uporediti sa luksuznim standardima savremenih krstarenja, piše Metro scena.

Najskuplji apartmani u prvoj klasi, sa privatnom promenadom i ličnim pogodnostima, tada su koštali 870 britanskih funti, što bi danas iznosilo oko 117.000 eura.

"Obične" kabine prve klase koštale su 150 dolara po osobi, odnosno približno 4.050 eura prema današnjoj kupovnoj moći.

Najjeftinije među preskupim

Putovanje u drugoj klasi koštalo je oko 60 dolara (oko 1.620 eura u današnjoj vrijednosti), dok su putnici treće klase plaćali 36 dolara po osobi, što bi danas iznosilo približno 970 eura.

Titanik je čak i u trećoj klasi nudio više od uobičajenih velikih zajedničkih spavaonica. Na raspolaganju su bile kabine za dvije, četiri ili šest osoba. Luksuz broda ogledao se u restoranima, teretanama i zajedničkim prostorijama.