Generalni direktor BBC-ja Tim Dejvi i izvršna urednica vijesti Debora Ternes podnijeli su ostavke nakon što je procurio interni dokument koji otkriva da je dokumentarac o Donaldu Trampu u emisiji "Panorama" montiran.

Generalni direktor BBC-ja Tim Dejvi i izvršna urednica BBC vijesti Debora Ternes podnijeli su ostavke nakon što je u medije procurio interni dopis koji otkriva, između ostalog, da je dokumentarac o Donaldu Trampu, u njihovoj vodećoj informativnoj emisiji "Panorama", montiran na obmanjujući način.

Bivši savjetnik Odbora za uređivačke smernice i standarde BBC-ja, Majkl Preskot, optužio je javnog emitera za "duboku i sveprisutnu pristrasnost", uključujući dvogodišnje obmanjujuće izveštavanje o ratu između Izraela i Hamasa, pitanjima rodnog identiteta i transrodnih osoba i govoru koji je Tramp dao uoči predsjedničkih izbora. Interni memorandum je ekskluzivno objavio britanski Telegraf i izazvao burne reakcije.

Tramp je Dejvija i Deboru okarakterisao kao "veoma nepoštene ljude koji su pokušali da utiču na predsjedničke izbore". "Uz sve to, oni su iz zemlje koju mnogi smatraju našim najvažnijim saveznikom. Kakva užasna stvar za demokratiju", dodao je. Portparolka Bijele kuće Karolina Livit proglasila je BBC "100% lažnim vijestima" i "ljevičarskom propagandnom mašinom", a Donald Tramp mlađi je tvrdio da su "britanski novinari lažnih vijesti podjednako nepošteni i puni s***a kao i oni u Americi".

Institucionalna pristrasnost

Kontroverza oko Trampa nastala je zbog dokumentarca BBC Panorama pod nazivom "Tramp: Druga prilika?". Emitovan je nedelju dana prije predsjedničkih izbora u SAD 2024. godine i sadržao je djelove govora koji je Tramp održao svojim pristalicama neposredno prije juriša na Kapitol 6. januara 2021.

U govoru, Tramp je u jednom trenutku rekao: "Prošetaćemo do Kapitola i bodriti naše hrabre senatore i predstavnike." Pedeset minuta kasnije, u istom govoru, rekao je: "Biću uz vas. I borićemo se. Borićemo se kao ludi." Međutim, u dokumentarcu je taj govor montiran tako da stvara utika kao da Tramp poziva pristalice na borbu: "Prošetaćemo do Kapitola i biću tamo uz vas. I borićemo se. Borićemo se kao ludi."

Ternes je rekla da je podnijela ostavku jer je "odgovornost na njoj", ali je odbacila optužbe o institucionalnoj pristranosti: "Naši novinari su vrijedni ljudi koji teže nepristrasnosti i ja stojim iza njihovog rada". Dejvi je naglasio da je odluka o odlasku "isključivo njegova": "Sve u svemu, BBC dobro radi, ali bilo je nekih grešaka i kao generalni direktor moram preuzeti krajnju odgovornost". Predsjednik BBC Samir Šah kaže da je montaža dokumentarca o Trampu bila "greška u procjeni".

Šteta integritetu i ugledu

BBC je poslednjih godina nakupio više skandala i kontroverzi, a interni memorandum je možda bio samo poslednja kap koja je prelila čašu. Prije tri nedelje, britanski regulator komunikacija Ofkom je utvrdio da je u jednom BBC-jevom dokumentarcu o ratu u Gazi počinjeno "ozbiljno kršenje" pravila emitovanja jer publici nije rečeno da je narator u dokumentarcu sin ministra poljoprivrede Hamasa.

Ofkom je zaključio da je dokumentarac "Gaza: Kako preživjeti ratnu zonu" obmanjujući jer nije otkrio ovu porodičnu vezu. Pored toga, 2023. godine predsjednik BBC-ja Ričard Šarp podnio je ostavku zbog svoje neotkrivene uloge u posredovanju u dobijanju kredita Borisu Džonsonu, a iste godine voditelj Gari Lineker je suspendovan zbog kritikovanja vladine politike azila.

Reporter BBC-ja Ijan Jangs piše da se "Teflon Tim", kako su Dejvija zvali zbog sposobnosti da preživi brojne kontroverze, "ovog puta suočio sa kontroverzom koju nije mogao da nadživi".

Greške i manipulacije su ozbiljno narušile integritet i ugled javnog emitera, koga mnogi smatraju pouzdanim izvorom vijesti. Međutim, neki analitičari se pitaju da li iza toga stoji politički pritisak. Denis Miler, saradnik Univerziteta u Melburnu, smatra da BBC možda računa na "lakše pregovore sa vladom o finansiranju" sa novim, svježim rukovodstvom neopterećenim skandalima. Vlada je upravo upravo počela pregovore sa BBC-em o pretplati (trenutno 174,50 funti godišnje) i kraljevskoj povelji koja definiše ulogu i strateški pravac BBC-ja.

Miler takođe upozorava na moguće diplomatske pritiske iz SAD. "Pored toga, tu je i takozvani Trampov faktor. Da li je Bijela kuća izvršila diplomatski pritisak na britansku vladu da se osiguraju trofejne žrtve? Dejvi i Ternes su oboje rekli da su napravljene greške, da preuzimaju odgovornost i da podnose ostavke iz principijelnih razloga. Možda je tako, ali izvori pritiska, Bijela kuća, Donji dom i konzervativni mediji, sugerišu da razlozi za njihov odlazak možda zaslužuju pažljiviju provjeru", piše Miler.

Uništenje ili odgovornost?

Dva vodeća voditelja BBC-ja, Nik Robinson i Džon Simpson, upozoravaju da pored stvarnih grešaka postoji i politička kampanja protiv BBC-ja. "Obje stvari se dešavaju istovremeno. Postoji razlika između pokušaja uništenja BBC-ja i pokušaja da ga se pozove na odgovornost. Ovo je samo taktika odvlačenja pažnje organizacije koja je previše arogantna da bi pomislila da bi mogla biti kriva", rekao je Džonson za Dejli mejl.

Neimenovani izvor je takođe rekao za Mejl da "sada postoje ozbiljni strahovi unutar BBC-ja da bi Tramp mogao da pokrene veliku tužbu koja bi bila veoma skupa i teška za odbranu. Ili bi mogao da im zabrani pristup Bijeloj kući". Telegraf podsjeća da je Tramp već tužio CBS, koji je postigao nagodbu i isplatio mu 16 miliona dolara.

Reporter Telegrafa Benedikt Smit piše: "Postoje mnoge sličnosti između slučajeva CBS-a i BBC-a zbog kojih će rukovodioci kompanija zadržavati dah dok čekaju sledeći potez predsjednika. Čini se da oba slučaja uključuju selektivnu montažu koja naizgled šteti predsjedniku ili favorizuje njegove političke protivnike. Oba dokumentarca su emitovana u roku od nekoliko dana, neposredno prije predsjedničkih izbora. Dodatni faktor koji vjerovatno neće poboljšati raspoloženje predsjednika je činjenica da je CBS partner BBC u SAD, iako obe organizacije urednički posluju nezavisno".

.@BBCNewsis dying because they are anti-Trump Fake News.



Mnogi misle da se BBC doveo u ovu situaciju time što je prekasno reagovao. Bivši ministar kulture Džon Vitingdejl i producent Piter Finčam posebno su kritikovali sporost BBC-ja u reagovanju, a ser Krejg Oliver je rekao da je organizacija sada „u haosu, bez kormila i vođe". "BBC pati od mentaliteta bunkera tokom kriza. Jedna od najgorih navika BBC je da misli da će sve biti u redu ako se pravi mrtav. Memorandum je stigao u maju, a oni nisu ništa preduzeli povodom toga“, komentarisao je Finčam.