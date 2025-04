Prvi čovjek Bundesvera kaže da je odnos između Njemačke i Rusije trenutno u sivoj zoni i da njemačko društvo i vojska moraju da razviju otpornost zbog porasta ugroženosti uslijed ruske agresije.

Izvor: Horst Galuschka / imago stock&people / Profimedia

Njemačka i Rusija nisu ni u ratu, ni u miru, a njemačko društvo i Bundesver moraju toga da postanu veoma svjesni, ako žele da razviju neophodnu sposobnost da se suoče sa problemima, ocjenjuje, između ostalog, u intervjuu za DW general Karsten Brojer, generalni inspektor Bundesvera, što je njemački naziv za načelnika generalštaba.

"Kategorije mir, kriza ili rat, koje rado upotrebljavamo, ruska strana ne koristi. Rusija vidi rat kao kontinuitet i upotrebljava mjere koje mogu da izgledaju kao rat, ali vjerovatno još uvijek nisu rat. Dakle, proizvodi se stanje koje više nije potpuno mir, ali nije ni ratno stanje. U toj sivoj zoni nalazimo se u odnosu na Rusiju", rekao je Brojer dodajući da time misli prije svega na hibridne mjere.

Rusija bi mogla da napadne teritoriju NATO 2029. godine

Brojer je rekao da aktuelne analize pokazuju da Rusija znatno povećava svoj vojni potencijal, između ostalog popravkom tenkova, ali i proizvodnjom novih, što čini ukupno 1.500 tenkova godišnje.

"A tih 1.500 tenkova i četiri miliona komada artiljerijske municije ne idu odmah na ukrajinski front već u depoe, gdje ih pripremaju i skladište. Istovremeno vidimo da će Rusija povećati broj vojnika u narednim godinama na milion i po. I uočavamo nove vojne strukture, vojne oblasti koje su jasno usmjerene protiv Zapada", kaže Brojer i dodaje:

"Ako sve to povežemo s Putinovim namjerama, koje možemo da izvedemo iz njegovih govora i video-poruka [...] to mi jasno govori da je 2029. vrijeme kada će porast količine materijala i broja ljudstva biti do te mjere veliki, da će napad na teritoriju NATO biti moguć", zaključuje Brojer.

Bundesver mora da raste

Na pitanje šta buduća njemačka vlada može da uradi kako bi pripremila zemlju za moguću rusku agresiju, Brojer kaže da njemačka vojska mora da se poveća.

"S vojnog stanovišta mogu da kažem da moramo da imamo potencijal za rast. To znači da moramo da povećamo naše vojne snage. Naši proračuni kažu da moramo da dostignemo broj od 460.000 vojnika, uključujući i rezerviste i aktivne vojnike. Taj potencijal rasta mora da se obezbijedi na osnovu nekog oblika služenja vojnog roka, bio on obavezan ili dobrovoljan", ukazuje njemački general.

Osim toga Brojer zahtijeva napore na osnaživanju sposobnosti za otpor u cjelokupnom njemačkom društvu.

"Moramo da se suočimo s tom mogućnošću (ruske agresije). Moramo da se suočimo s najgorom mogućnošću, ali ne tako što bismo rekli 'nešto će se desiti, ali mi ne možemo ništa protiv toga'. Umjesto toga, moramo da se suočimo, kako bismo bili svjesni mogućnosti da se suprotstavimo takvoj prijetnji. To je rezilijencija.", kaže Brojer i dodaje:

"Jedno društvo činimo jačim i otpornijim kroz sadejstvo svih faktora, tako što ćemo navesti politiku, društvo, ekonomiju i vojsku da se suoče sa tom prijetnjom, i da razmislimo zajedno, šta možemo da uradimo protiv toga. To nije nešto, na šta samo možemo da reagujemo, već gdje možemo da budemo aktivni. I moramo da dođemo do tog stanja pozitivnog djelovanja", zaključuje u intervjuu za DW general Karsten Brojer.

Intervju je vodila šefica političkog dopisništva DW Nina Haze. Generalni inspektor Bundesvera je zadužen za odbrambeni koncept njemačke vojske.

(DW/Mondo)