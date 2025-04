Ilon Mask i Peter Navaro su se "gadno" posvađali na društvenim mrežama.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Ilon Mask i Peter Navaro, dva od najbližih savjetnika aktuelnog predsjednika SAD Donalda Trampa, ušli su u otvoreni sukob oko trgovinske politike SAD prema Evropskoj uniji. Mask, koji vodi Trampovo takozvano Odjeljenje za vladinu efikasnost (DOGE), čiji je zadatak da smanji federalnu potrošnju, rekao je u subotu italijanskoj desničarskoj stranci Liga da želi potpuno slobodnu trgovinu između SAD i Evrope.

Njegova izjava uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je Tramp uveo niz širokih carina za skoro sve zemlje u svijetu, uključujući i EU, što je izazvalo pad tržišta akcija i zabrinutost među ekonomistima i finansijskim institucijama.

Iako je Mask do sada uglavnom ćutao o Trampovim tarifama, pad cijene Teslinih akcija podstakao ga je da javno napadne Navara, kojeg mnogi smatraju glavnim ideologom takozvanih "Dana oslobođenja" – paketa carina koje je Tramp nedavno najavio. Mask je na Mreži Iks objavio seriju uvreda na račun Navara, koji je potom uzvratio u intervjuu za CNBC.

Šta se dogodilo između Maska i Navara?

Nakon što se Navaro, ekonomista školovan na Harvardu, pojavio na Si-En-Enu i branio Trampove tarife, Mask mu se rugao na Iksu zbog njegovog obrazovanja. "Doktorat iz ekonomije na Harvardu nije prednost, već mana", napisao je Mask. "To rezultira problemom gdje je ego veći od inteligencije."

Navaro je, pak, za CNBC rekao da ga Maskov poziv na "nulte tarife" ne iznenađuje jer je, kako kaže, "on samo sastavljač automobila, a ne proizvođač".

"On nije proizvođač automobila, on je montažer automobila", rekao je Navaro, tvrdeći da mnogi Teslini djelovi dolaze iz Japana, Kine i Tajvana. "Hoće jeftine strane djelove. To radi."

Ko je Peter Navaro?

Peter Navaro (75) je američki ekonomista i Trampov savjetnik za trgovinu i industriju. Sa Trampom je prvi put zvanično sarađivao u prvom mandatu, kada je vodio novoosnovani Nacionalni trgovinski savjet, a potom i Kancelariju za trgovinu i industrijsku politiku.

Rođen je u Kembridžu u Masačusetsu, a nakon razvoda roditelja preselio se sa majkom na Floridu. Diplomirao je na Univerzitetu Tafts i doktorirao ekonomiju na Harvardu. Godine 2001. oženio se kalifornijskom arhitektom Lesli Lebon, od koje se kasnije razveo. Trenutno je vjeren sa ženom po imenu Boni, prema novinama Tajms iz San Dijega.

Bio u zatvoru

U januaru 2024. osuđen je na četiri mjeseca zatvora zbog nepoštovanja Kongresa, posebno zato što je odbio da sarađuje sa komitetom za istragu o napadu Trampovih pristalica na Kapitol 6. januara 2021. Ubrzo nakon izlaska iz zatvora, govorio je na Republikanskoj konvenciji u avgustu, a Tramp ga je ponovo imenovao u decembru.

Navaro je poznat po promovisanju neosnovanih tvrdnji o prevari birača na predsjedničkim izborima 2020, prema sudskim dokumentima i izvještaju USA TODAY. Tramp je tada u saopštenju naveo da je Navaro "užasno tretiran od strane duboke države ili kako god to želite da nazovete" i da je "odradio sjajan posao promovišući politiku 'kupuj američko, unajmi američko'".

(Index.hr/MONDO)