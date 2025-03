Stigao je odgovor Danske na pretnje Donalda Trampa.

Ministar spoljnih poslova Danske odgovorio je u subotu na kritike američkog rukovodstva na račun upravljanja Grenlandom, rekavši da tako ne razgovaraju "bliski saveznici" i da SAD mogu da ojačaju svoju bezbednost bez preuzimanja teritorije.

"Otvoreni smo za kritiku, ali da budemo iskreni, ne cenimo ton kojim je to predstavljeno", rekao je danski ministar spoljnih poslova Lars Løkke Rasmusen u video snimku na engleskom jeziku objavljenom na platformi X. On se tako ne obraća bliskim saveznicima, a Dansku i SAD i dalje smatram bliskim saveznicima", dodao je on.

Danski odgovor dolazi nakon nedelju dana pojačanih tenzija između dve zemlje zbog najave posete američkog rukovodstva autonomnoj danskoj teritoriji Grenlanda, putovanja koja je u petak na kraju bila ograničena na američku vojnu bazu Pitufik.

Američki potpredsednik u svom govoru tamo, Vens je rekao da Danska nije "uradila dobar posao za narod Grenlanda", posebno kritikujući navodna nedovoljna ulaganja Kopenhagena u ogromno arktičko ostrvo koje Donald Tramp želi da postane deo Sjedinjenih Država.

"Sporazum o odbrani iz 1951. daje SAD brojne opcije za jače vojno prisustvo na Grenlandu. Ako je to ono što želite, hajde da razgovaramo o tome", rekao je Rasmusen u subotu.

Godine 1945. Sjedinjene Države su imale 17 vojnih baza i položaja na Grenlandu, sa hiljadama vojnika, rekao je Rasmusen.

"Možemo više, mnogo više u sadašnjim okvirima", dodao je danski ministar. Baza Pitufik služi SAD za protivvazdušnu odbranu jer najkraći put za ruske rakete prolazi upravo preko Grenlanda, piše Frans pres.

Danska premijerka Mete Frederiksen odgovorila je u petak uveče na "nepravedne" kritike Amerikanaca, podsetivši da je Danska uvek bila na američkoj strani u "teškim situacijama", misleći pre svega na ulazak u vojne koalicije u Iraku i Avganistanu. Donald Tramp je u petak ponovio da je SAD potreban Grenland.

"To je veoma važno za međunarodnu bezbednost", rekao je američki predsednik. Danska je u januaru objavila da će izdvojiti skoro dve milijarde evra za jačanje prisustva na Arktiku i severnom Atlantiku. Uprkos Trampovom pretećem tonu, njegov potpredsednik je odbacio mogućnost upotrebe sile za zauzimanje autonomne danske teritorije, rekavši da će Vašington moći da ubedi Grenlanđane da se pridruže SAD i potpišu sporazum sa njima.

