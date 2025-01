Tramp je prekršio najvažnije obećanje čim je, i zvanično, postao predsjednik SAD.

Nakon što pobijede na izborima i usele se u Bijelu kuću, mnogi američki predsjednici u nekom trenutku prekrše svoja predizborna obećanja. Donald Tramp nije čekao toliko dugo. Prekršio je važno predizborno obećanje čim je položio zakletvu.

Tramp je tokom jeseni više puta davao senzacionalno i nevjerovatno obećanje sa dubokim geopolitičkim posljedicama: pristao bi da okonča rat u Ukrajini za 24 sata. Ne samo za 24 sata - uradiće to prije predsjedničke inauguracije, piše Njujork tajms.

"Prije nego što uopšte stignem u Ovalni kabinet, ubrzo nakon što pobijedim na izborima, riješiću užasan rat između Rusije i Ukrajine", obećao je Tramp na mitingu u junu.

"Riješiću ovo prije nego što postanem predsjednik", rekao je on tokom televizijske debate sa Kamalom Haris u septembru.

"Pobrinuću se za Rusiju i Ukrajinu dok čekam inauguraciju", rekao je ponovo u podkastu u oktobru.

"Ratovi se ne mogu rešiti bombastičnim izjavama"

Ovo nije bio jednokratan komentar. To je bio njegov glavni argument kada je u pitanju najveći kopneni rat u Evropi od pada nacističke Njemačke. Međutim, ne samo da nije održao obećanje, već se nije ni trudio da riješi rat nakon pobjede na izborima u novembru.

"Ratovi se ne mogu rješavati bombastičnim izjavama. A karika koja nedostaje u njegovom razmišljanju je neshvatanje da će Ukrajinci prihvatiti rješenje samo ako budu ravnopravni za pregovaračkim stolom. On je zapravo podrio njihovu poziciju i to je jedan od razloga zašto nije došao do rješenja pre inauguracije", rekao je demokratski senator iz Konektikata Ričard Blumental.

"To je bilo apsurdno obećanje", rekla je Ketrin Stoner, viši saradnik na Institutu za međunarodne studije Friman Spogli Univerziteta Stenford, dodajući: "Jedina osoba koja može da okonča rat za 24 sata je Vladimir Putin, ali mogao je to da uradi prije nekoliko godina, svi pregovori će trajati više od 24 sata, bez obzira na to kada Tramp počne da radi."

Majkl Kimidž, autor knjige Sukobi o sukobu Rusije i Ukrajine i novoimenovani direktor Kenan instituta, rekao je da su Trampova predizborna obećanja uvijek davana "veoma labavo" i da se možda više odnose na slanje signala nego na precizno tumačenje.

"Njegovi ciljevi ovom retorikom mogu biti sledeći: da upozori vladu da će se njegov pristup Rusiji i ratu razlikovati od Bajdenovog, da je njegov ključni cilj da okonča rat, da ne dozvoli da Ukrajina pobijedi, i da će on biti glavni, a ne duboka država koja kopa u SAD u vječne ratove", objasnio je Kimidž.

Na pitanje zašto Tramp nije uspio da ispuni svoje predizborno obećanje da će okončati rat prije njegove inauguracije, Karolin Livit, Trampova nova sekretarka za štampu u Bijeloj kući, nije direktno odgovorila, već je umjesto toga ponovila da će to učiniti "glavnim prioritetom u svom drugom mandatu."

Glavni prioritet

Posle izbora u novembru, Tramp se sastao sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim i najavio sastanak sa Putinom posle inauguracije. Republikanski kongresmen sa Floride Majkl Volc, koji bi trebalo da postane Trampov savjetnik za nacionalnu bezbjednost, istakao je u nedjelju da okončanje sukoba u Ukrajini ostaje glavni prioritet za novog predsjednika.

Ali obrazloženje koje je Valc nedavno iznio na CBS-u zvučalo je kao formula za proces koji bi mogao da potraje: "Ključni djelovi toga: Broj jedan, koga da dovedemo do stola? Broj dva, kako da ih dovedemo do stola? I onda tri, koji su okviri sporazuma. Predsjednik je jasan: mislim da se svi slažu sa tim.

Čak i ako se svi slože oko tog cilja, a postoji prostor za sumnju, mogući uslovi ostaju trnoviti. Čak i pod pretpostavkom da članstvo u NATO-u nije u planu, Ukrajina želi ozbiljne bezbjednosne garancije od SAD i Evrope, posebno ako bude prinuđena da se odrekne svoje teritorije.

A tu su i pitanja odštete i posljedica. Ko će platiti obnovu Ukrajine? Šta će biti sa potjernicama Međunarodnog krivičnog suda za Putinom i drugim ruskim zvaničnicima? Hoće li SAD i Evropa ublažiti sankcije uvedene nakon invazije i pod kojim uslovima? Ko će pratiti liniju podjele i šta će se desiti ako se primirje prekrši?

Tramp se nije javno pozabavio takvim pitanjima. Međutim, on je izrazio zabrinutost zbog žrtava u Ukrajini i potrebu da se hitno pronađu odgovori, kakvi god oni bili.

"Dio poente, a to može ukazivati na opšti pravac njegove administracije, možda je u tome da on nema scenario, pa zato govori na načine koji prikrivaju, a ne otkrivaju šta je stvarno pismo. Što manje znamo šta namjerava, više može da improvizuje", rekao je Kimidž.

