Izvor: Kurir/Zorana Jevtić, Dado Đilas

Veljko Belivuk, kog Javno tužilaštvo za organizovani kriminal tereti da je bio organizator kriminalne grupe koja stoji iza sedam ubistava, danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu, iznoseći primjedbe na iskaze koje su dali svjedoci ranije saslušani pred tužilaštvom i sudom, a među kojima su udovice, majke i očevi pokojnih, ponovio da žrtve nisu mrtve, a da su fotografije iz spisa predmeta "fotošopirani dokazi, koje on i ne može da na zove dokazima".

Izlaganje pred Specijalnim sudom je počeo analizom iskaza oca pokojnog Aleksandra Gligorijevića koji je kako tvrdi svjedočio da je Belivuk njegovom sinu bio drug, zatim je prešao na ubistvo Lazara Vukićevića, čijeg je oca optužio da laže, a sa njim uporedi i majku pokojnog Gorana MIhajlovića, Sanju MIhajlović.

"Goran MIhajlović imao je buran život i bio je iz kriminogene sredine i zato nije dostupan pravosudnim organima, podvlačim, to ne tvrdim ja, to kažu njegovi ljudi iz okruženja. Pričali su da je učestvovao u nekoj pljački banke u Crnoj Gori, da je vozio kola u tom krivičnom djelu, da je dugovao novac, lažirao pucnjavu. Filip Golubović koji je svjedočio ovde kaže "to mi je drug, ali smo svi mislili da je ostao dužan pare i pobjegao", svjedok Aleksandara Nuždić je rekao ovdje "Goran je bio povučen sve dok nije otišao negdje na godinu, dvije, pa se vratio kao drugačiji čovjek", "Goran je koristio kokain", "sa 18 godina je otišao negdje, niko nije znao gdje je bio, na godinu i po ili dvije", "Goran zavrnuo Albance za 100 kilograma marihuane", "maltretirao je ljude kada prebaci". To su sve pričali njegovi prijatelji ovdje. Neću se baviti likom i djelom ovdje, ali da vidite o kakvoj se osobi radi, imao je strah da će neko da mu postavi nešto pod auto, to su pričali njegovi prijatelji. Ja na osnovu toga stvarno mogu da zaključim da ima problem sa nekim osobama, ali to nismo mi" rekao je optuženi Belivuk, koji je ranije tokom iznošenja odbrane negirao da je učestvovao u ubistvima.

On je prethodno tokom detaljnog izlaganja iznio primjedbe i na svjedočenja članova porodica pokojnih Lazara Vukićevića, Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića, Nikole Mitića i Milana Ljepoje, tvrdeći da oni nisu ni u skladu sa optužnicom niti sa tvrdnjama trojice svjedoka saradnika Nikole Spasojevića, Bojana Hrvatina i Srđana Lalića i da "tužilaštvo mora da odluči kome će da vjeruje".

"Prelazim na svjedoka Sanju Mihajlović, majku Gorana MIhajlovića, koja kao i Milorad Vukićević pokušava zlonamjerno Marka Miljkovića i mene da optuži. Ona kaže da se dešavalo da Goran ode negdje i da se ne javlja, da je jednom prijavila već njegov nestanak potražnom odjeljenju. Možemo da zaključimo da je i prije ovoga nestajao. To je sve suprotno onom što tužilac kaže, a Spasojević i Lalić kažu da smo ga mi ubili, što je takođe suprotno. Sanja Mihajlović kaže da je izašao u farmerkama, a da je na slikama u tužilaštvu u trenerci. Mogu da pretpostavim koje su joj slike prikazivane. Meni je bitno da ona tvrdi da je izašao u farmerkama, a to tvrdi i Aleksandar Nuždić, njegov drug i poslednja osoba koja ga je naovodno vidjela. Tako da je tužilaštvo pokazivalo neke loše fotošopirane slike, ako se uopšte mogu nazvati dokazima" nastavio je Belivuk izlaganje tvrdeći da se "priča majke uopšte ne slaže za činjeničnim stanjem".

"Sanja Mihajlović je ovdje pričala da joj je "Filip Golubović u razgovoru rekao da smo ga Marko i ja ometlali", jer smo sumnjali da nas prati i snima i da joj je iznio "jezive detalje kako je odveden od strane Velje Nevolje i da je njen sin nudio da ubije nekoga ako treba, samo da ga puste". Ispriačala je da joj je Golubović rekao "da se plaši za svoju bezbjednost i da je Goran molio da ga puste". Međutim, tokom ispitivanja svjedoka Filipa Golubovića čujemo sve suprotno. On kaže: "Moram da kažem da gospođa Mihajlović govori notorne neistine, "ometlano" nije izraz u mom stilu, niti sam ikada rekao da su ga ubili Belivuk i Miljković". Sanji Mihajlović se ne može verovati, sva saznanja su joj rekla-kazala i to pogrešna" nastavio je da iznosi prigovore na iskaze svedoka.

Potom je prešao na iskaz svjedoka Ivana Zajelca koji je Marku Miljkoviću dao "pasat", kojim je prema optužnici otet Milan Ljepoja.

"On je rekao da nije dao automobil Marku MIljkoviću" rekao je kratko Belivuk. Inače, svjedok Zajelac je prošle godine osuđen na godinu dana kućnog zatvora zbog posredovanja u prostituciji sa braćom Panić, Milošem i Urošem.

Belivuk je potom nastavio da govori o ubistvu Zdravka Radojevića.

"Stavlja mi se na teret da sam učestvovao u krivičnom djelu, da jesam sigurno bih se sjećao. Srđan Lalić ovdje priča da su Radojević i Miloš Budimir bili u lošim odnosima, a njegova supruga kaže da su se družili, išli na rođendane i na Zlatibor" kratko je govorio o ubistvu Zdravka Radojevića.

Podsjetimo, kriminalna grupa tereti se za sedam ubistava u kući u Ritopeku, trgovinu drogom i oružjem, kao i jedno silovanje na stadionu Partizana.

Belivuk je za danas završio sa iznošenjem primjedbi, i najavio je da će nastaviti i na narednim suđenjima. Nastavak je zakazan za srijedu, kada bi trebalo da se nastavi sa ispitivanjem svjedoka, sudskih vještaka.