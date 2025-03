Rubio, koji se trenutno nalazi u Irskoj, pozvao je Rusiju da prekine sva neprijateljstva "kako bi ljudi prestali da umiru, kako bi meci prestali da lete".

Vladimir Zelenski se na konferencijina za novinare u Kijevu osvrnuo na granice koje "sigurno neće prijeći" u potencijalnom prekidu vatre sa Rusijom. Naglasio je da neće priznati "bilo kakvu rusku okupaciju".

"Ovo je naša borba za nezavisnost. Nećemo dati Rusiji naše teritorije koje su okupirane. Naši ljudi su se borili za to. Mnogi heroji su zbog toga ubijeni ili ranjeni. To niko ne zaboravlja. To je najvažnija crvena linija koju nećemo prijeći. Nikada nikome nećemo dozvoliti da zaboravi zločin protiv Ukrajine", rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je takođe otkrio da ukrajinska vojska nastavlja da djeluje u ruskoj oblasti Kursk. Međutim, nije negirao najnovije izvještaje o brzom napredovanju Rusije.

"Naše trupe izvršavaju svoje zadatke. Rusi definitivno pokušavaju da izvrše što veći pritisak. Vojna komanda čini sve što je potrebno u pokušaju da sačuva živote naših ratnika. Ukrajina treba da bude spremna na snažan informacioni pritisak Rusije", istakao je predsjednik Ukrajine.

Njegove izjave se nadovezuju na one državnog sekretara Marka Rubija, koji je jutros otkrio da se na razgovorima u Džedi razgovaralo o teritorijalnim ustupcima. Rubio, koji se trenutno nalazi u Irskoj, pozvao je Rusiju da prekine sva neprijateljstva "kako bi ljudi prestali da umiru, kako bi meci prestali da lete".

"Ako Rusija kaže ne, to će puno značiti. Nema vojnog rješenja za ovaj sukob", rekao je on, ali je dodao da je Ukrajini potrebno "dovoljno odvraćanje od budućih napada".

SAD bi danas trebale da uspostave kontakt sa Rusijom, ali još ne znaju kakva će biti reakcija Moskve na predloženi prekid vatre, rekao je Rubio.

Lavrov napao Ursulu fon der Lajen

Novinska agencija Tass prenela je novu izjavu Sergeja Lavrova, ruskog ministra spoljnih poslova, koju je dao u intervjuu sa tri američka blogera.

"Firer Ursula mobiliše sve da remilitarizuju Evropu. Mnogi misle da je ovo trik da se skrene pažnja evropskog stanovništva sa onih desetina i stotina milijardi eura koji su potrošeni u vrijeme Kovid dana i tokom pomoći Ukrajini bez odgovarajuće revizije. To je diskusija koja tek počinje", rekao je Lavrov i dodao da su najavljene sume novca "nevjerovatne".