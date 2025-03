Šef Stejt departmenta Rubio sa krstom na čelu kazao da je sukob u Ukrajini posrednički rat SAD i Rusije

Izvor: Screenshot Fox News

Marko Rubio, državni sekretar SAD, kazao je da je sukob u Ukrajini posrednički rat između SAD i Rusije.

Rojters prenosi da je ova izjava Rubija, data u intervjuu za Foks njuz, u Kremlju ocijenjena da je na liniji s onim što je i ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o tom sukobu.

"Veoma je jasno od početka da (američki predsjednik Donald) Tramp vidi to kao produženi, zaglavljeni sukob. Iskreno, to je posrednički rat između nuklearnih sila - SAD koje pomažu Ukrajini i Rusije – i to mora da se završi" rekao je juče Rubio, posvećeni katolički vernik koji je tokom intervjua na čelu imao krst od pepela kao simbol pokajanja pred početak uskršnjeg posta.

Putinov portparol Dmitrij Peskov je poručio da se Moskva slaže sa Rubiovom ocjenom i dodao da je Rusija mnogo puta tvrdila da je ovaj rat sukob između Rusije i kolektivnog Zapada.

"Mi možemo i želimo da se složimo sa tim i mi se slažemo sa tim. To je tako kako jeste. Mi smo to više puta kazali" naveo je Peskov.

Portparol Kremlja je kazao da su Rubiove riječi "apsolutno na liniji" sa pozicijama koje su o sukobu u Ukrajini izrazili Putin i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.

Snimak Rubija sa krstom na čelu na društvenoj mreži X objavio je i milijarder Ilon Mask, Trampov bliski saradnik.