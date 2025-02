Rusi formiraju nove divizije i razvijaju nove vojne proizvodne pogone.

Izvor: Anatoly Medved/Brics-Russia2024 / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je na svom zvaničnom sajtu da ruski lider Vladimir Putin povećava brojno stanje ruske vojske i ne sprema se za pregovore, već - za nastavak rata.

Ukrajinski predsjednik je rekao da je primio izvještaje ukrajinskih obavještajnih struktura da Rusi formiraju nove divizije i razvijaju nove vojne proizvodne pogone, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim riječima ruska saradnja sa Severnom Korejom će nastaviti da se razvija, a zvanična Moskva na cio region širi moderne ratne tehnologije, posebno tehnologije bespilotnih letilica.

"Obavještajni izvještaji potvrđuju da Rusija formira nove divizije i razvija nove vojne proizvodne pogone. Njihova saradnja sa Sjevernom Korejom nastaviće da se širi. Moskva takođe širi moderne ratne tehnologije u regionu, posebno tehnologije dronova", rekao je Zelenski. On je dodao da to znači da se Rusija ne sprema za mir, već za nastavak rata i to ne samo sa Ukrajinom.

"To znači jedno jednostavno - Putin se ne sprema za pregovore, ne za mir, već za nastavak rata - i to ne samo protiv Ukrajine. Oni sada povećavaju svoju vojsku za više od 100.000 vojnika i svi ukrajinski partneri moraju da znaju za to", istakao je Zelenski i poručio da je neophodno da se definišu moguće kontramere i da svaka zemlja u Evropi ojača svoju odbranu.

Ukrajinski predsjednik je ranije u intervjuu Rojtersu izjavio da mogući sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa neće dovesti do kraja rata. Zelenski je naglasio da bi prekid vatre bez deokupacije osvojenih teritorija omogućio Rusiji da zaradi bilione dolara od ukrajinskih prirodnih resursa i da Rusija koristi ta sredstva za nadogradnju svoje vojne moći.