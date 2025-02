Zvaničnici širom svijeta burno su reagovali nakon Trampovog predloga za pojas Gaze.

Za manje od mjesec dana svog mandata u Bijeloj kući, Donald Tramp je ponovo potpuno šokirao svijet svojim planovima. Nakon što je Evropi najavio da želi da preuzme Grenland, ostrvo pod danskom upravom, Tramp je najavio da bi SAD takođe mogle da preuzmu Gazu i da je ponovo izgrade kako bi postala "Bliskoistočna rivijera".

"Ako bude potrebno, uradićemo to, preuzećemo taj dio, razviti ga, otvoriti hiljade i hiljade radnih mjesta i to će biti nešto na šta cio Bliski istok može da bude veoma ponosan", dodao je Tramp.

"Vidim dugoročnu vlasničku poziciju i vidim da bi to donijelo veliku stabilnost tom dijelu Bliskog istoka", rekao je on na zajedničkoj konferenciji za novinare sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom i dodao da bi u tom slučaju Palestinci bili preseljeni u susjedne zemlje.

Oštre reakcije na ovaj plan uslijedile su, naravno, odmah poslije konferencije za štampu obojice lidera. Jedina palestinsko-američka članica Kongresa u SAD, Rašida Tlaib, optužila je Trampa da "otvoreno poziva na etničko čišćenje".

"Njemu je sasvim u redu da oduzima zaposlenim Amerikancima federalne fondove, dok finansiranje izraelske vlade i dalje teče", rekla je ona, dok je palestinski ambasador pri UN Rijad Mansur rekao da je "domovina njihova".

"Za one koji žele da ih pošalju na srećno, lijepo mesto, neka se vrate svojim pravim domovima u Izraelu. Naša domovina je naša domovina... oni žele da obnove Gazu, škole, bolnice, infrastrukturu jer im je to mjesto i vole da tamo žive. I mislim da lideri treba da poštuju želje palestinskog naroda", rekao je on.

Saudijska Arabija je, s druge strane, poručila da neće nastaviti saradnju sa Izraelom ako Palestina ne postane nezavisna država. Lokalno Ministarstvo spoljnih poslova je u saopštenju navelo da je njihov stav čvrst i nepromenljiv. O tome se oglasio i Hamas, teroristička organizacija u Palestini koja je započela sukob 7. oktobra 2023. godine .

"Trampova ideja je recept za stvaranje haosa i tenzija u regionu", rekao je portparol Sami Abu Zuhri za nekoliko medija.

"Naši ljudi u Pojasu Gaze neće dozvoliti da takvi planovi prođu. Tražimo da se prekine okupacija i da se prekine agresija na naš narod, a ne protjerivanje iz sopstvene domovine", rekao je on.

"Trampove izjave o njegovoj želji da kontroliše Gazu su smiješne i apsurdne, a bilo kakve ideje ove vrste su sposobne da ’zapale region", dodao je on.

