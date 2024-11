Oglasio se Kremlj i demantovao vijest da su Tramp i Putin razgovarali telefonom.

Izvor: Twitter/screenshot/realDonaldTrump/Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i Donald Tramp još nisu razgovarali telefonom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

Ovo je najjasniji primjer kvaliteta informacija koje se sada objavljuju čak i u prilično uglednim publikacijama. Ovo je čista izmišljotina - rekao je on novinarima.

"To je najjasniji primjer kvaliteta informacija koje se sada ponekad objavljuju čak i u prilično uvažavanim medijima. To je potpuno netačno. To je čista izmišljotina. To je jednostavno lažna informacija", rekao je on novinarima.

Prethodno je "The Washington Post", pozivajući se na izvore, izvijestio da je pobjednik američkih predsjedničkih izbora Tramp navodno obavio telefonski razgovor sa Putinom.

Navodilo se da je republikanski kandidat pozvao na izbegavanje eskalacije konflikta u Ukrajini. WP je takođe tvrdio da je Tramp navodno izrazio interesovanje za dalje razgovore kako bi se razmotrilo što brže rešavanje ukrajinskog konflikta.

Pored toga, na dodatno pitanje novinara da li je bilo telefonskog razgovora između Putina i Trampa prošle nedelje, Peskov je takođe odgovorio negativno.

Dodao je da trenutno nema nikakvih konkretnih planova za kontakte između ruskog lidera i pobjednika na izborima republikanca.

(MONDO/Nevena Davidović)