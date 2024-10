Turistima koji unaprijed rezervišu boravak u Veneciji duže od tri dana, naplaćivaće se stara cijena od pet eura.

Izvor: PRofimedia/TRIO

Naredne godine, od sredine aprila, kada počinje turistička sezona, venecijanske vlasti će jednodnevnim posjetiocima grada naplaćivati karte od 10 eura po osobi.

Naknada, koja će se takođe naplaćivati na duži period do kraja jula, ne važi za one koji noće u gradu. Gosti hotela plaćaju boravišnu taksu u svakom slučaju. Venecija je u proljeće ove godine postala prvi grad u svijetu koji je jednodnevnim posjetiocima naplaćivao karte od pet eura za boravak u gradu od 8.30 do 16.00 časova. Oko 485.000 turista donijelo je u gradsku kasu 2,4 miliona eura.

Turistima koji unaprijed rezervišu boravak u Veneciji duže od tri dana biće naplaćena stara cijena od pet eura. Lokalno stanovništvo i djeca mlađa od 14 godina ne plaćaju ulaz.

Ove godine je udvostručena karta za jednokratnu posjetu, ali to ne važi za goste koji borave u gradu. Gostima hotela se naplaćuje boravišna taksa. Naknada će biti plaćena putem QR koda koji se kupuje preko interneta. Za one koji budu uhvaćeni bez plaćanja takse prijeti kazna do 300 eura.

Masovni turizam donosi velike prihode gradu, ali gužve stvaraju i velike probleme lokalnom stanovništvu. Grad planira da prihod od naknada koristi za održavanje puteva, kanala i zgrada.

Sa oko 15 miliona posjetilaca godišnje, Venecija je jedna od najposećenijih turističkih destinacija na svijetu. U starom dijelu grada živi nešto manje od 50.000 stanovnika. Za goste je obezbijeđeno preko 50.000 ležajeva.

(jutarnji list/Mondo/Aleksandra Virijević)