Posle probnog perioda najavljeno je da će cijena ulaznica u grad iznositi 10 eura.

Vlasti Venecije su od 25. aprila uvela taksu za one koji u taj grad dolaze na jednodnevni izlet. Probni period za ovu naknadu pokriva 29 dana u maju, jun i jul - uključujući držane praznike. Taksa trenutno iznosi pet eura i odnosi se na dnevne posjetioce, sa izuzecima, uključujući stanovnike regiona Veneto, studente i djecu mlađu od 14 godina. Nakon probnog perioda naknada se može povećati na 10 eura po danu, a za one koji pokušaju da posjete grad bez karte predviđene su i kazne do 300 eura, prenosi Euronews.