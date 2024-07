Dalas Aleksandar drži svjetski rekord za najduže potvrđeno snajpersko ubistvo.

Dalas Aleksandar, veteran koji je 14 godina proveo kao elitni snajperista u kanadskoj vojsci i štitio kanadskog premijera , smatra da je napadač Tomas Metju Kruks (20) imao pomoć prilikom izvršenja atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa u subotu u Pensilvaniji.

"Dobro sam upoznat sa ovakvim stvarima i znam kako bi to trebalo da izgleda. Uopšte ne sumnjam da je napadač imao pomoć iz agencije, organizacije ili vlade", rekao je Aleksandar, koji drži svjetski rekord za najduže potvrđeno snajpersko ubistvo, na snimku objavljenom na njegovim društvenim mrežama.

Trampa je na mitingu u Pensilvaniji okrznuo jedan metak po uvu dok je govorio na pozornici. Pretpostavlja se da je napadač ispalio ukupno osam ili devet hitaca sa krova zgrade udaljene oko 120 do 150 metara. Istraga je još u toku, ali se vjeruje da je dvadesetogodišnji Kruks djelovao sam.

"Čim sam vidio fotografiju iz vazduha, cijela priča mi odmah nije imala smisla. Ne možete usred bijela dana da dođete na krov zgrade koja je samo nekoliko stotina metara udaljena od predsjednika. Ne možete da dođete u tu poziciju sa oružjem dok predsjednik drži govor. Čak ne morate da budete ni snajperista da bi vam to bilo je*eno jasno. Ti krovovi su najočitija mjesta na cijelom svijetu. Čak i učenici sedmog razreda znaju, da biste obezbijedili osobu, prvo morate da pregledate krovove oko mjesta gdje se osoba nalazi i koje su u dometu oružja", rekao je Aleksandar, prenosi Dejli mejl.

Ističe da ne upire prstom ni u koga, ali ističe da je "previše očigledno da je napadač imao pomoć da stigne do tamo". Bivši snajperista, sada kantri pjevač, uvjeren je da je napad morao da bude isplaniran do jednog nivoa.

"Neko mu je pomogao"

"Bilo da je neko zažmurio na jedno oko ili je to strateški planirano, a moralo se planirati do jednog nivoa jer ovakvi događaji nisu mala stvar", objasnio je on. Pored Trampa, koji je lakše povrijeđen, na mitingu su povrijeđene još dvije osobe koje su u teškom stanju. Poginuo je 50-godišnji dobrovoljni vatrogasac koji je štitio svoju porodicu kada su odjeknuli pucnjevi.

Napad na Trampa na subotnjem predizbornom skupu otvorio je pitanja o tome kako je republikanski predsjednik bio zaštićen tokom kampanje i šta je izazvalo očigledne bezbjednosne propuste na skupu. Najmanje jedna osoba potvrdila je stranim medijima da su bezuspješno pokušali da upozore policiju i američku tajnu službu na navodnog snajperistu koji se penje na obližnji krov izvan bezbjednosne zone skupa.

Republikanski poslanici najavili pokretanje brze istrage o tome kako je napadač uspio da se popne na krov obližnje zgrade i ispali toliko hitaca prije nego što ga je ubila Tajna služba. Direktorka tajne službe Kimberli Čitl dobila je sudski poziv za saslušanje 22. jula.