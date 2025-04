Voz 7106, koji je prevozio putnike te martovske večeri od Podgorice ka Nikšiću, nije ispoštovao crveno zaustavno svjetlo u blizini željezničke stanice Danilovgrad, presjekao je izlazne skretnice i našao se na istom kolosijeku sa teretnim vozom iz suprotnog smjera.

Incident u blizini željezničke stanice Danilovgrad, kada je 7. marta voz prošao kroz zaustavni signal i sa 30 putnika se našao na istim šinama i čelo u čelo sa teretnim izazvao je ljudski faktor. Mašinovođa G.N. je tada udaljen sa posla i protiv njega se vodi disciplinski postupak, dok će konačna odluka o njegovom slučaju biti donijeta nakon rasprave, izjašnjenja i sprovedenih dokaza.

To su “Vijestima” potvrdili iz državnog Željezničkog prevoza (ŽPCG).

Voz 7106, koji je prevozio putnike te martovske večeri od Podgorice ka Nikšiću, nije ispoštovao crveno zaustavno svjetlo u blizini željezničke stanice Danilovgrad, presjekao je izlazne skretnice i našao se na istom kolosijeku sa teretnim vozom iz suprotnog smjera. Do kontakta tada srećom nije došlo, a izvor “Vijesti” iz ŽPCG je kazao su te večeri bili ugroženi životi mašinovođe, konduktera, pomoćnika i putnika, te da je tragedija jedva izbjegnuta.

“Predsjednik i članovi komisije koji su radili na isljeđenju ovog vanrednog događaja su stručna lica koja su profesionalno ispitala sve segmente vezane za bezbjednosti željezničkog saobraćaja i u konačnom utvrdili da je ljudski faktor prouzrokovao ovaj vanredni događaj, odnosno, da je došlo do prolaska kroz signalni znak koji zabranjuje dalju vožnju “stoj”. Odmah po saznanju o nastanku ovog vanrednog događaja, mašinovođa je udaljen sa posla u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o odgovornosti zaposlenih. U ovom vanrednom događaju nije došlo do ugrožavanja bezbjednosti putnika, niti je došlo do značajne materijalne štete na pruzi”, kazali su iz ŽPCG.

Iz ŽPCG su pojasnili da je nalaz napravila drugostepena komisija za vanredne događaje formirana od zaposlenih u ŽPCG, Željezničkoj infrastrukturi i “Montecargu”, te da je završila komisijski izvještaj po Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza. Menadžment je, kako kažu, odmah nakon događaja preduzeo sve potrebne mjere kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti, i održali hitan sastanak zbog analiziranja preliminarnih nalaza i određivanja daljih koraka.

“Disciplinski organ za navedeni događaj je preuzeo sve procesne radnje u skladu sa navedenim zakonima i disciplinski postupak je u toku. Nakon disciplinske rasprave, izjašnjenja mašinovođe i sprovedenih dokaza,disciplinski organ će donijeti konačnu odluku. Kompanija ostaje posvećena potpunom razjašnjenju ovog događaja i preduzimanju svih mjera u cilju očuvanja bezbjednosti i efikasnosti željezničkog saobraćaja”, naglasili su iz ove kompanije.

Iz Direktorata za željeznički saobraćaj Ministarstva saobraćaja su “Vijestima” u martu kazali da je u slučaju udara moglo doći do velike materijalne štete, da su putnici kroz pola sata prebačeni alternativnim prevozom, kao i da će tužilaštvu pisati tek nakon nalaza inspekcija i komisija...