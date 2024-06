Donald Tramp je na nedavnom skupu predsjednika Ukrajine, Vladimira Zelenskog, nazvao najboljim političkim trgovcem.

Bivši američki predsjednik Donald Tramp tokom obraćanja na predizbornom skupu kritikovao je ogromnu podršku njegove zemlje Ukrajini i rekao da će, ako bude izabran za predsjednika, to odmah "riješiti". On je ovo naveo na predizbornom skupu u Detroitu u organizaciji Turning Point USA inicijative.

Tramp je u svom govoru kritikovao pomoć Ukrajini, čiji zahtevi, kako kaže, nikada ne prestaju.

"Mislim da je Zelenski možda najveći trgovac od svih političara koji je ikada živio. Svaki put kada dođe u našu zemlju, ode sa 60 milijardi dolara", rekao je Trump.

On je dodao i da je Zelenski prije četiri dana otišao sa 60 milijardi dolara.

"I dolazi kući i objavljuje da mu treba još 60 milijardi dolara. To se nikad ne završava, nikad ne završava. To ću da riješim prije nego što preuzmem Bijelu kuću, kao novoizabrani predsjednik ću to da riješim", rekao je Trump.

Zelenski je posljednji put bio u SAD u decembru 2023. godine. U nedavnom intervjuu, predsjednik Vladimir Zelenski upozorio je da Tramp rizikuje da "postane gubitnik" ako primjeni "mirovni plan" kako bi primorao Ukrajinu da napravi kompromis sa agresorom.