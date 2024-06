Politički filozof o UBOJITOM oružju u zemljama oko Rusije!

Izvor: X/Andro/Printscreen

Gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije politički filozof Dragoljub Kojčić izrazio je zabrinutost zbog razvoja situacije na rusko-ukrajinskom frontu.

Mislim da je eskalacija, tenzija između istoka i zapada, jedan do sada kontinuirani proces u kome se kao u nekakvoj kockarskoj igri samo podižu ulozi sve više i više, počeši od toga koliki broj ljudstva je angažovan sa obije strane.

Zatim tu je činjenica da sa zapada dolazi neograničena finansijska, materijalna i pomoć u oružju koje se šalje ne samo u količinskom smislu, nego i u smislu tehnološke sofisticiranosti. Počeli su sa tenkovima Leopard 1 i 2, pa sa tenkovima Abrams, pa su onda počeli sa "Storm Shadow" raketama. Britanija im daje taj raketni sistem. Amerika isporučuje raketni sistem "Patriot", a sad najavljuje da će isporučiti i avione F-16 - rekao je Kojčić i dodao:

Onda zamjeraju Kini koja iako uopšte ne šalje ništa Rusiji na tome što joj šalje oružje. Dakle, opet dvostruki standardi. Smatraju legitimnim da oni šalju oružje i da pumpaju režim Zelenskog, a sa druge strane kao zameraju što neko, navodno pomaže Rusiji. Ko da je Rusiji potrebna pomoć.

Konstatovao je da ne postoji tendencija da traženja mirnog rešenja:

Ovdje se, međutim, radi o tome da i to je ono što mene zaista zabrinjava, da ne postoji tendencija da se potraži mirno rešenje. Tu prije svega, opstruktivno djeluje politički zapad počevši od sporazuma u Minsku, pa onoga što smo čuli da je Boris Džonson sugerisao Zelenskom da nikako ne prihvati nikakve mirovne pregovore, jer bi oni podrazumijevali, naravno, neke ustupke ruskoj strani. Opravdane ustupke, razumne ustupke i nešto što Ukrajina i duguje Rusima. Ali kao što vidimo zapad očigledno koristi one argumente da treba pomoći Ukrajinu iz humanističkih razloga kao pokriće za prirpemu Ukrajine kao odskočne dasku za konačnu invaziju na Rusiju. To je vrlo opasno!

Upozorio je da se u zemljama u okruženju Rusije već nalaze rakete dalekog dometa sa nuklearnim bojevim glavama.

Ajde da gledamo iz ugla Rusije. Rusija će se, naravno, odupirati dok god može, ali onoga trenutka kada budu instalirane rakete koje imaju potencijal tih nuklearnih glava na granicama same Rusije, ili blizu granica same Rusije... Oni su, inače, i krenuli da ih postavljaju kao objašnavajući da su im te strateške rakete bitne za napad na Iran, pa će da gađuju Iran preko Rusiji. To obašnjenje ne bi ni kod male dece prošlo - kaže Kojčić i dodaje:

Hoću da kažem, onoga trenutka kada Rusija ne bude zapravo mogla da ima drugi odgovor biće prinuđena da koristi taktičko oružje, što već čujemo u političkom narativu koji dolazi od Peskova, Zaharove, Medvedeva.. Ali treba voditi računa da je Rusija u vojno-strateškom smislu okružena sa zemljama koje imaju nuklearne bojeve glave instalirane na rakete dalekog dometa. Zaista sam zabrinut.