Politički filozof: Zapad revidira istoriju jer ima nečistu savjest!

Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

6. juna navršava se 80 godina od početka čuvene bitke za Normandiju koja je promijenila tok II svjetskog rata i doprinijela konačnom porazu fašističkih snaga.

Tog junskog jutra 1944. godine, koji istorija zove Dan D, skoro 160.000 savezničkih vojnika iskrcalo se na obale Normandije. Operacija je uključivala i akcije u unutrašnjosti, sletanje padobrana na strateške njemačke lokacije.

Povodom obilježavanja godišnjice ovog prelomnog istorijskog događaja u jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Istakao da je iskrcavanje u Normandiji vjerovatno bila najveća pomorska invazija u istoriji.

To je bila najveća pomorska imnvazija kroz istoriju, a smatra se da su se brojčanom smislu sukobile dvije strane gdje je bilo nebrojeno pješadinaca, marinaca, specijalaca. Anažovan je i veliki broj tehnike, aviona i tenkova. Uništeno je 40.000 tenkova što nadmašuje broj u Ukrajini. U prvom naletu bila je cifrao od oko 160.000 angažovanih vojnika , ali tokom narednih mjeseci u operaciji čišćenja mislim da je bilo i do 3.000.000 ljudi. To traži jednu ozbiljnu logističku podršku. To se pripremalo oko pola godine. Njemci su bili pomalo iznenađeni. U ovoj grupaciji bilo je pripadnika različitih nacija iz dosta savezničkih zemalja i pokazano je združeno djelovanje protiv Nacističke Njemačke.

Smatra da je isključivanje Rusije sa obilježavanja ovog važnog istorijskog datuma pokušaj revidiranja istorije.

Mi očigledno živimo u periodu pokušaja da se apsolutno revidira istorija, da se nečemu pridaje veći značaj nego što ima, a nečemu opet da se oduzme onaj stvarni značaj koji ima. Prosto na djelu je ta revizija, ili ja volim da kažem popularno, jedan savremjeniji izraz koji više vašoj generaciji pripada, fotošopiranje istorije. Dakle, to se radi u svakom slučaju na političkom Zapadu, jer, gde je potrebno da mijenjate istoriju? Tamo gde vam nije čista savjest - rekao je Kojčić i dodao:

Zapadu očigledno nije čista savjest. Da uzmemo najbanalniji primjer kad je u pitanju naša zemlja i naš narod. Od 1999. godine oni više savjesti nemaju i to može javno da se kaže.