Mnogi stručnjaci za vazduhoplovstvo uradili su svoja istraživanja o slučaju nestalog malezijskog aviona MH370.

Izvor: BBC Television/Screenshot

Deset godina nakon što je let MH370 Malezija Erlajnsa nestao i dalje se postavljaju pitanja o njegovoj sudbini. Dok su vlade obustavile svoju zvaničnu potragu 2017. godine, stručnjaci iz avio industrije nastavili su da traže odgovore o tome šta se dogodilo tog kobnog dana 8. marta 2014. godine. Jedan bivši kontrolor letenja i bivši pilot su 'ubijeđeni' da je avion nekoliko sati bio van kursa prije nego što se srušio u Indijski okean. Kako je avion išao za Peking iz Kuala Lumpura, naizgled je nestao sa radara kada su ušli u vijetnamski vazdušni prostor. Koristeći primarni radar, malezijske vazduhoplovne snage su pokazale da je let napravio oštar zaokret ulijevo i krenuo nazad.

Oko ostrva Penang, letio je na sjeverozapad i preko Andamanskog mora, gdje je nestao sa radara. Ali let je u narednih šest sati povezan sa drugim satelitom u Indijskom okeanu. Koristeći ove podatke i modeliranje odnošenja na osnovu pronađenih krhotina, stručnjaci su prognozirali da je avion odletio na jug prije nego što je potrošio gorivo i 'zaronio' u južni okean, negdje između jugozapadne Australije i Antarktika - oblasti označene kao 7. luk.

"Uvjereni smo da samo iskusan pilot to može da uradi", rekao je Žan Luk Maršan, bivši menadžer vazdušnog saobraćaja u Eurocontrolu u novom dokumentarcu BBC-ja, "Zašto avioni nestaju: Lov na MH370." "Pobrinuli su se da budu nevidljivi, da ne mogu da im uđu u trag, da ih ne prate."

Dokumentarac, koji se emituje 7. marta uoči 10-godišnjice u petak, ispituje različite izvještaje o dokazima, saslušanja stručnjaka, kao i nekih porodica žrtava. Džin, zajedno sa penzionisanim komercijalnim pilotom kapetanom Patrikom Belijem, vjeruju da je 'vješti pilot' imao kontrolu nad letjelicom sve do jednog trenutka.

Da bi letjelicu držali van vidokruga, oni tvrde da je osoba na komandi isključila napajanje satelitskih telefona, ostavljajući posadu bez kontakta sa zemljom. Dok piloti imaju moć da isključe komande, oni takođe mogu nadjačati automatski vazdušni pritisak u avionu - u slučaju da dođe do tehničkog kvara.

Bivši pilot Beli kaže u dokumentarcu: "Problem je bio u tome što su putnici, posada, otkrili da avion više ne ide u Peking. Moja teorija je da je MH370 bio bez pritiska. Pilotu je prilično lako da smanji pritisak iz aviona - sve što treba da uradite je da prebacite ventile na ručni način."

Kada je avion bez pritiska, vazduh se usisava iz kabine. U ovom slučaju, maske za kiseonik za hitne slučajeve bi omogućile putnicima da prežive oko 20 minuta, ali oprema u kokpitu bi pilotu omogućila više od 20 sati kiseonika, navodi se u fascinantnom dokumentarcu.

"Ovo je omogućilo da se neutrališu svi ljudi", nastavio je Belli. "Osoba koja je preuzela kontrolu nad ovim avionom uradila je nešto što je dovelo do smrti 239 putnika i odnijelo avion na dno Indijskog okeana i nemamo pojma zašto je to uradio. Ovaj slučaj je, uvjeren sam, izvršio neko ko je bio pilot."

Penzionisani vazduhoplovni inženjer Ričard Godfri, koji je radio sa NASA-om, Boingom i Erbasom, volonter je stručnjak koji radi na otkrivanju slučaja nestalog MH370. Prikazan u dokumentarcu BBC-ja on kaže da je radio osam sati dnevno tokom protekle decenije zadubljujući se u ono što je moglo sa se dogodi. "Po mom mišljenju, ne postoji misterija vazduhoplovstva koja ne može da se riješi", izjavio je on u dokumentarcu. "Avioni ne nestaju. Uvek ostavljaju trag – može biti trag fizičkih ili elektronskih dokaza. Temeljne pretrage dovele su nas do kraja puta. Da li smo nešto propustili?"

Koristeći pionirsku tehnologiju, gospodin Godfri je tražio radio signale koji imaju pokrivenost preko Indijskog okeana. On tvrdi da je pronašao dokaze o konačnoj putanji leta aviona koristeći Veak Signal Propagation Reporter, poznat kao VSPR. Predajnici šalju impulse na svaka dva minuta i kada avion pređe radio signal, on se ometa. Svaki signal se evidentira u bazi podataka i 8. marta 2014, minutni poremećaji su tragovi MH370, tvrdi ekspert.

"Pronašao sam poremećaj u noći kada je nestao", nastavio je. "Ponovo sam ga podigao i imao trenutak eureke." Gospodin Godfri je našao 130 poremećaja iznad Indijskog okeana, pri čemu se ono završilo neposredno poslije podvodne pretrage iz 7. luka u radijusu od oko 30 km. Dodao je: "Nismo ga pronašli jer nismo gledali dovoljno široko. To ide dalje od mjesta gdje mu je nestalo goriva jer je promijenio brzinu i visinu. "

Letom su komandovali 53-godišnji stariji pilot Zahari Ahmad Šah, ​​koji je radio za aviokompaniju 30 godina, i prvi oficir Farik Hamid (27), koji je bio na svom posljednjem trenažnom letu. Godinama se nagađalo o Zaharijevom mentalnom stanju, a izvještaji govore da ga je njegova žena napustila dan prije kobnog dana zbog njegovih navodnih afera.

U međuvremenu, kao što je istaknuto u dokumentu, Zahari je odletjeo simuliranim letom duboko u udaljeni južni Indijski okean manje od mjesec dana prije nego što je avion nestao u sličnim okolnostima. Kontroverzni detalji, za koje mnogi tvrde da ih je Malezija sakrila u javnom izvještaju, izgleda da su najjači dokaz da je kapetan namjerno skrenuo avion sa rute kao dio razrađene zavjere ubistva i samoubistva.

Dokument, koji je nabavio njujorški magazin, otkriva da je FBI povratio šest izbrisanih tačaka podataka koji su bili uskladišteni u razrađenom programu Microsoft Flight Simulator X. Podaci pokazuju 'let' koji napušta Kuala Lumpur, kreće na sjeverozapad preko Malačkog moreuza, zatim skreće lijevo i kreće na jug preko Indijskog okeana.

Zvaničnici pretrage vjeruju da je MH370 pratio sličnu rutu, na osnovu signala koje je avion prenio na satelit nakon što je prekinuo komunikaciju i skrenuo sa kursa. Iako stvarni i simulirani detalji leta nisu bili identični, pretpostavljena krajnja tačka mlaznjaka je ista kao i ona simuliranog leta - nekih 900 milja od udaljenog dijela južnog okeana gdje zvaničnici vjeruju da je avion pao.

Malezijske vlasti su više puta pobijale tvrdnje da je Zahai namjerno srušio avion u more i nisu uključile detalje simulatora leta u Izvještaj o činjenicama objavljen na prvu godišnjicu nestanka. A 2018. godine australijski istražitelji su odbacili tvrdnje da je pilot namjerno srušio nestali let. Australijski biro za bezbjednost saobraćaja tvrdi da je pilot u posljednjim trenucima bio bez svijesti, a da je avion bio van kontrole.