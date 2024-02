Bivši pilot Kvantasa Majk Glin podijelio je moguće scenarije koji su mogli da se dese prije nego što je let MH370 Malaisian Airlinesa nestao.

Izvor: YouTube/Sky News/Screenshot

Penzionisani pilot se osvrnuo na misteriju leta MH370 Malaisian Airlinesa i ispričao kako je nesreća mogla da bude namjerna. Njegova teorija dolazi skoro 10 godina nakon što je avion nestao 8. marta 2014. godine. Avion je nestao iznad Južnog kineskog mora tokom leta iz Kuala Lumpura, Malezija, do Pekinga 8. marta 2014. Prijavljeno je da se avion izgubio sa ekrana nadzornog radara nakon 40 minuta leta, prenosi Mirror.

Nedelju dana nakon što je avion proglašen nestalim, tadašnji malezijski premijer Nadžib Razak izjavio je da postoji "visok stepen sigurnosti" da je komunikacija sa kokpitom MH370 namjerno prekinuta. Tokom godina iznijeto je na desetine teorija, uključujući i da je nestanak bio dio ubistva-samoubistva kapetana Zaharija Ahmada Šaha (53). Međutim, zvaničnici nikada nisu potvrdili ovu teoriju.

Sada, bivši pilot Kvantasa i kapetan za obuku RAAF-a Majk Glin, objasnio je kako je bilo jednostavno da je neko iz kokpita promijenio sudbinu više od 200 putnika u avionu tog dana. Rekao je da postoji mnogo načina na koje je neko u kokpitu mogao namjerno da izazove nestanak i rekao je da je ta osoba mogla da se uveri da su "vrata zaključana, tako da niko ne može da uđe". Penzionisani pilot je zatim govorio o ventilima za izlivanje, koji upravljaju ispuštanjem vazduha kako bi se u kabini stvorilo bezbjedno okruženje.

"Kada otvorite ove ventile za izlivanje, avion se veoma brzo spušta pod pritiskom, rekao je on za Skaj njuz. "Ako letjelica neće da se spusti, počećete da se osećate veoma hipoksično u roku od tri ili četiri minuta. "Vrata će se automatski zatvoriti i možete ih zaključati prekidačem", objasnio je on. "A takođe postoji ručna brava koja zabranjuje bilo kakav ulazak u pilotsku kabinu. Možete imati pun napad na vrata, to ništa neće promijeniti." Glin će se ove nedelje pojaviti u najnovijem dokumentarcu australijskog Sky News-a - MH370: Ten Years On.