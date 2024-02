Poznati su svi detalji pucnjave u Atini.

Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

U naselju Glifada u Atini u Grčkoj dogodilo se trostruko ubistvo, dok je napadač nakon krvavog pira počinio samoubistvo, javlja grčki portal "Prototema". Napadač, bivši radnik brodarske kompanije, navodno je u kancelariji otvorio vatru i ubio tri osobe, pa potom ubio sebe.

Pogledajte fotografije sa mjesta zločina u Atini

On je bivši radnik koji je nedavno otpušten. On je sa parkinga upao u prostorije preduzeća, rekao je na ulazu da ide da počisti i prvo je na međuspratu upucao dvije osobe, a onda je na drugom spratu upucao još jednu osobu, sumnja se da je žena u pitanju, ali to još nije zvanično potvrđeno.

Pogledajte snimak sa mesta zločina u Atini