Plovilo je najprije bilo kod Long Ajlenda.

Nekoliko kilometara od obale ostrva Raund kod Floride od 8. decembra misteriozni brod usidren je na moru u dubini od oko 12 metara. Kapetan i posada broda-platforme za snabdijevanje "L/B Džil" nasukani čekaju da se razvedri zimsko vrijeme i smire talasi prije nego što nastave svoje putovanje od Njujorka do Luizijane.

Zaustavilo ga loše vrijeme

Plovilo je bilo kod Long Ajlenda, gdje je radilo više od godinu dana oko instalacije vetroparka, a 29. novembra je krenulo za matičnu luku Furšon u Luizijani. Trebalo je da pređe oko 3.500 km kroz Floridski moreuz do Meksičkog zaliva do 18. decembra, ali ga je zaustavilo loše vrijeme. Brod, koji se transformiše u platformu, izgrađen je 2014. Dug je 53 metra, širok 31, a broji do 12 članova posade, navodi Tcpalm.com.

Portal piše da se putovanje "Džil" odvija poput onog u čuvenom Homerovom epu, kad je Odisej razbijesnio Posejdona i lutao Mediteranom deceniju prije nego što mu je bog dozvolio da se ponovo vrati kući.

Posada ne može da napusti brod

Posadi nije dozvoljeno da napusti brod. "Džil" je usidrena, što znači da je iznad linije vode na svoje tri "noge". Nalazi se na oko tri kilometra od plaže, kako procjenjuje Tcpalm.com na osnovu fotografija sa društvenih mreža. Portal navodi da je more bilo nemirno više od nedelju dana i teško da postoji neki način da se bezbjedno lansira čamac sa broda. Postoji, doduše, helidrom, pa u nekom hitnom slučaju, medicinskom ili drugom, možda postoji način da se pomogne.

Što se tiče hrane i drugih zaliha na brodu, portparol "Sikor marina" je rekao da kompanija planira ovakva kašnjenja i da je plovilo obezbijeđeno.

Trebaće mu nedelju dana da dođe do sjevera zaliva

Posada broda-platforme je naviknuta da živi i radi na moru. Jednom kad se pokrenu, neki od stanovnika južno od ostrva Raund sve do Majamija vidjeće ga prvi put i raspitivati se o "misterioznom brodu" na društvenim mrežama i zašto se nalazi kod obale njihovih domova, navodi Tcpalm.com. Brod će krenuti južno najvećom brzinom od šest čvorova. Još ima da pređe oko 1.500 km, što znači da će mu, ako ponovo negdje ne stane, trebati oko nedelju dana da stigne do naftnih polja u sjevernom dijelu Meksičkog zaliva.

