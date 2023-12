Ronilac bio u ustima kita i preživio!

Izvor: Twitter/screenshot/Morbidful

Nevjerovatna priča desila se jednom roniocu u Americi kada ga je umalo progutao kit! Majkl Pakard, iz Masačusetsa, je prije dvije godine imao zastrašujući susret sa nemani kod Kejp Koda. Njegova priča sada je predmet novog dokumentarnog filma. Naime 11. juna 2021. godine, ronilac jastoga je skočio s broda u vodu i odmah osjetio ogroman udarac, a zatim je "sve postalo tamno". Prvo je pomislio da ga napada ajkula.

"A onda sam opipao i shvatio da nema zuba", rekao je. "A onda sam shvatio, Bože moj, nalazim se u ustima kita... i on pokušava da me proguta.'" Dok je bio u ustima kita, Pakard je rekao da je mislio da će umrijeti. "Bio sam unutra. Bio sam unutra u njegovoj ustima i on je pokušao da me pojede".

"I onda je odjednom isplivao na površinu i jednostavno je počeo da trese glavu. Samo sam bio bačen u vazduh i sletio u vodu", rekao je Pakard. "Bio sam slobodan i samo sam plutao tamo. Nisam mogao da vjerujem... a sada sam ovdje i vama pričam to."

Ova priča sada je prikazana u novom dokumentarnom filmu nazvanom "U Kitu: Najveća ribarska priča ikada ispričana." "Publicitet je bio jednako vrtoglavan za povučenog ribara, čija se priča o preživljavanju proširila širom svijeta putem vijesti.", rekli su producenti na veb-sajtu filma.

Naučnik, koji izučava kitove vjeruju da je jedino logično objašnjenje to da je kit Pakarda progutao slučajno. Sličan incident se dogodio kod obale Port Elizabeta, Južna Afrika, 2019. kada je kit uhvatio morskog konzervatora koji je dokumentovao masovnu migraciju. Stručnjaci koji su prisustvovali događaju takođe su rekli da je to bila nesreća, napominjući da su kitovi "nježni divovi". Ronjenje je opasan posao, a Pakard, koji se bavi komercijalnim ronjenjem od svoje 18. godine, došao je bliže smrti više puta nego većina.

Pakard je godinama ronio u vodama sa ajkulama uz obalu centralne Kalifornije. Dobio je potrese mozga, nekoliko puta povrijedio ruku i imao dva bliska susreta sa bijelim ajkulama na Kejp Kodu.

"Jasno je da nisu bili zainteresovani da ga pojedu, jer bi to učinili, pošto su mogli", rekao je Mej, Majkov poznanik. Pakard je takođe skoro umro 2001. godine kada je bio u avionskoj nesreći u Kostariki i doživio ozbiljne povrede. Tom prilikom je poginulo troje ljudi, a četvoro je preživjelo.