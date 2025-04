Jedan od najzgodnijih glumaca upisao 8 fakulteta, ima i doktorat: Radio u ministarstvu, a bio na dodeli Oskara

Glumac Goran Bogdan danas ređa uloge na filmskom platnu i pozorištu, a to mu nije bilo prvo interesovanje.

Izvor: Instagram/bogdangoranbogdan/screenshot

Glumac Goran Bogdan, koji je u novembru prošle godine dobio prvo dete sa srpskom glumicom Jovanom Stojiljković, u mladosti je upisao čak osam fakulteta dok nije odlučio čime bi se bavio u životu.

Osnovnu i srednju školu Goran je završio u rodnom Širokom Brijegu, a nakon mature preselio se u Zagreb kako bi studirao ekonomiju.

Upisao je Ekonomski fakultet, ali je paralelno pratio i duge oblasti koje su ga zanimale, a odbio je posao u Ministarstvu finansija. U obrazovanje Gorana Bogdana ne ubraja se samo to. Upisao je Saobraćajni fakultet i završio trogodišnji kurs, ali 2005. godine odlučio je da sledi svoju pravu strast - glumu, prenosi hrvatski Story.

U međuvremenu je upisao razne fakultete: građevinski, mašinski... Zatim je upisao Akademiju dramskih umetnosti u Zagrebu, gde je diplomirao 2012. godine kao jedan od najperspektivnijih mladih glumaca.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a par je u novembru prošle godine dobio devojčicu.



Bogdan voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

"Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beograđane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba", pričao je glumac kojeg smo ove godine gledali i na dodeli Oskara.

(Blic, MONDO)