Obilne kiše u Gazi donijele su nove brige i probleme Palestincima, od kojih su mnogi ostali bez doma i žive u šatorima nakon višenedeljnog izraelskog bombardovanja. Početak kišne sezone i opasnost od poplava izazivaju dodatnu bojazan da će sistem odvodnjavanja gusto naseljene enklave popustiti i da će se bolesti proširiti. "Živjeli smo u betonskoj zgradi, a sada smo u šatoru", rekao je Fajera Srour, koji je našao utočište na jugu nakon što su Izraelci krenuli u ofanzivu posle upada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra. "Najlonski šatori i daske neće izdržati poplavu... Ljudi spavaju na podu, šta da rade, gdje da idu?" Zime u Gazi znaju da budu veoma hladne i enklavu s vremena na vrijeme pogađaju poplave.

"Djeca, žene, stariji mole se Bogu da prekine kišu"

Još jedan raseljeni Palestinac, Karim Mreiš kaže da se ljudi mole Bogu da kiša prestane. "Djeca, žene, stariji mole se Bogu da kiša stane. Ako se to ne dogodi biće jako teško, riječima nećemo moći da opišemo našu patnju", rekao je.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je prošle nedelje objavila da se Gaza suočava s povećanim rizikom od širenja zaraze, jer je izraelsko bombardovanje poremetilo zdravstveni sistem, ograničilo pristup čistoj vodi i dovelo do gomilanja ljudi u skloništima. , rekla je portparolka SZO Margaret Haris. Kako kaže, dosad je registrovano više od 30.000 slučajeva dijareje u razdoblju u kojem bi trebalo da bude 2000 slučajeva. "Infrastruktura je oštećena, nedostaje vode, ljudi su nagurani jedni na druge. To su razlozi zašto tražimo prekid vatre i to odmah", istaknula je.

Ahmed Bajram, portparol Norveškog savjeta za izbjeglice, rekao je da bi početak kišne sezone mogao biti "najteža nedelja u Gazi od početka vojne eskalacije". "To znači da će ljudima i spasiocima biti teško da se kreću. Biće teže spasavanje ljudi pod ruševinama, sahranjivanje mrtvih, a sve to u uslovima neprekidnog bombardovanja i katastrofalnog nedostatka goriva", dodao je on.