Više stotina Palestinaca napušta sjever Gaze odlazeći ka južnom dijelu palestinske enklave preko Salaha od sjevera do juga pojasa.

Izvor: Twitter/@AvichayAdraee/Screenshot

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) objavio je video snimak na arapskom jeziku na kojem se vidi kako stanovnici Gaze nose bijele zastave krećući se prema jugu nakon je vojska danas saopštila da će dozvoliti bezbjedan prolaz. Podsjećanja radi, izraelske snage saopštile su ranije da će dozvoliti bezbjedan prolaz stanovnicima Gaze tokom 7. novembra 2023. Stotine stanovnika Gaze kreću se ka južnom dijelu palestinske enklave preko Salaha od sjevera do juga pojasa, piše Tajms of Izrael.

Portparol IDF-a napisao da je ponovo otvoren humanitarni koridor za Palestince za evakuaciju i uputio još jedan poziv stanovnicima Gaze da se evakuišu iz sjevernog djela Pojasa i krenu na jug. "Ako vam je stalo do sebe i do svojih najmilijih, idite na jug prema našim uputstvima. Budite sigurni da su se lideri Hamasa već pobrinuli za sebe", kaže on. Vojska je nedjeljama pozivala stanovnike sjeverne Gaze da se evakuišu ka jugu, upozoravajući ih da će svoje vojne napore usmjeriti na područje grada Gaze.

#عاجلأيها سكان غزة، انضموا الى الكثيرين الذين يتوجهون الى جنوب وادي غزة في هذه الساعة!

أود أن أعلمكم أنه على الرغم من أن حماس تواصل المساس بالجهود الإنسانية الجارية لمصلحتكم وتستخدمكم كدروع بشرية، إلا أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين…pic.twitter.com/9hxL6e8gfn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee)November 7, 2023

U subotu, kada je put Salah a-Din bio otvoren za humanitarni koridor, IDF je saopštio da je Hamas iskoristio situaciju i lansirao minobacačke i protivtenkovske vođene rakete na trupe koje rade na otvaranju puta za civile. Izrael je već više puta optužio Hamas da pokušava da spriječi Palestince da evakuišu sjevernu Gazu, zbog njegove želje da zadrži civile oko svojih centara aktivnosti kao živi štit.