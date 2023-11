Primjedba izraelskog ministra Amihaja Elijahua koji je, kako se činilo, izrazio otvorenost prema ideji da Izrael izvede nuklearni napad na Gazu, pokrenula veliki broj pitanja.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu suspendovao je u nedelju ministra kulture Amihaja Elijahua, iz stranke krajnje desnice u koalicionoj vladi, sa sastanaka "do daljeg".

Upitan u radio intervjuu o hipotetičkom izraelskom nuklearnom napadu na Gazu, Elijahu je odgovorio: "To je jedan od načina".

"Ovo je pokrenulo veliki broj pitanja", rekla je Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova, a prenosi državna novinska agencija RIA.

Zaharova je rekla da je glavno pitanje to što je izgledalo da je Izrael priznao da ima nuklearno oružje.

Izrael do sada nije priznavao javno da ima nuklearno oružje, iako Federacija američkih naučnika procjenjuje da Izrael ima oko 90 nuklearnih bojevih glava.

"Pitanje broj jedan – ispostavilo se da čujemo zvanične izjave o posjedovanju nuklearnog oružja?", rekla je Zaharova.

Ako jeste, rekla je, gdje su onda Međunarodna agencija za atomsku energiju i međunarodni nuklearni inspektori?

Primjedba Elijahua izazvala je osudu iz cijelog arapskog svijeta, skandalizovala je mejnstrim izraelske emitere, američki zvaničnik je ocijenio da je "neprimjerna", a Iran je pozvao na brz međunarodni odgovor.

"Savjet bezbjednosti UN i Međunarodna agencija za atomsku energiju moraju da preduzmu hitnu i neprekidnu akciju kako bi razoružali ovaj varvarski režim i režim aparthejda. Sutra je kasno", rekao je iranski ministar spoljnih poslova Hosein Amirabdolahian na platformi "X" u ponedeljak.

Metaforična primjedba?

Činilo se da se Elijahu povukao, rekavši u objavi na društvenim mrežama: "Svakome ko je razuman je jasno da je nuklearna primjedba bila metaforična".

Ali dodao je: "Definitivno je potreban snažan i nesrazmjeran odgovor na terorizam, koji će razjasniti nacistima i njihovim pristalicama da terorizam nije vrijedan truda".

Njegovu izjavu oštro su osudili čak i izraelski političari. Netanjahu je rekao da izjava "nema veze sa realnošću", dodajući da Izrael i Izraelske odbrambene snage (IDF) "deluju u skladu sa najvišim standarima međunarodnog prava kako bi se spriječilo povređivanje nevinih".

Odmah potom, Netanjahuova kancelarija objavila je da je Elijahu na neodređeno vrijeme suspendovan sa sjednica vlade.

Lider opozicije Jair Lapid je pozvao na smjenu Elijahua.

"Prisustvo radikala u vladi ugrožava nas i ciljeve rata – poraz Hamasa i povratak svih talaca", napisao je Lapid na "X-u", dodajući da Netanjahu "mora da smjeni Elijahua".

Izraelski ministar odbrane Joav Galant takođe je reagovao na platformi "X", nazvavši Elijahuove izjave "neosnovanim", dodajući da je "dobro što ljudi poput njega nisu zaduženi za bezbjednost Izraela".

Ko je Amihai Elijahu?

Amihaj Elijahu rođen je 24. aprila 1979. u Jeusalimu. On pripada krajnje desničarskoj stranci Itamara Ben Gvira i unuk je Mordehaja Elijahua, bivšeg sefardskog glavnog rabina Izraela. Kako navodi The Times of Israel, on nije deo ratnog kabineta niti ima pravo glasa u donošenju odluka u vrijeme rata. Elijahu, koji je na čelu Organizacije zajednice rabina, a služio je u Padobranskoj brigadi tokom svoje službe vojsci, navode mediji.

I ranije i iznosio kontroverzne izjave. Nedavno je rekao: "Mi ne bismo davali nacistima humanitarnu pomoć", dodajući da sjeverni dio Gaze nema prava da postoji, te da svako ko maše zastavom Hamasa ne bi trebalo da živi i dalje.

"Oni mogu da idu u Irsku ili u pustinje, monstrumi u Gazi trebalo bi da nađu rješenje za sebe", izjavio je ovaj ministar koji podržava ponovnu okupaciju Gaze odakle se izraelska vojska povukla 2005. godine i obnavljanje jevrejskih naselja u njoj.

Krajem avgusta je, kako piše The Times of Israel, uporedio ograničavanje prava Palestinaca na slobodu kretanja na Zapadnoj obali – kako bi se povećala bezbjednost izraelskih građana – sa stavljanjem opasnih kriminalaca iza rešetaka.

"Čim neko ugrozi moja prava na život, ja malo smanjujem njegova građanska prava i omogućavam osobi koja poštuje zakon da nastavi da radi", rekao je Elihaju za Inet.

"U zatvor vodim nekoga i oduzimam mu građanska prava kako bi ostatak društva živio na bolji način", nastavio je. "Da li je to aparthejd?"