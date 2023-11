Sem Bankman-Frid, koji je nekada vodio jednu od najvećih svjetskih berzi kriptovaluta FTX, proglašen je krivim za prevaru i pranje novca po svih sedam tački optužnice.

Sem Bankman-Frid je uhapšen prošle godine za finansijsku prevaru nakon što je njegova firma FTX bankrotirala.



Sada mu preti višedecenijska kazna zatvora. Presuda mu je zakazana za 28. mart sledeće godine.



"Sam Bankman-Frid je počinio jednu od najvećih finansijskih prevara u američkoj istoriji - šemu od više milijardi dolara osmišljenu tako da ga učini kraljem kriptovaluta", rekao je američki tužilac Damian Villiams u izjavi nakon presude.



"Ovaj slučaj je uvek bio o laži, varanju i krađi, a mi nemamo strpljenja za to", dodao je on.



Tužioci su optužili Bankman-Frida da je lagao investitore i zajmodavce i da je ukrao milijarde dolara sa berze kriptovaluta FTX, što je pomoglo da se ubrza njen kolaps. Optužili su ga po sedam tačaka za prevaru i pranje novca.



On se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice, tvrdeći da je, iako je napravio greške, postupio u dobroj nameri.



Nakon presude, advokat Bankman-Frida Mark Koen je rekao da poštuju odluku porote, ali da su veoma razočarani rezultatom.



"Gospodin Bankman-Frid ostaje pri svojoj tvrdi o nevinosti i nastaviće da se energično bori protiv optužbi koje mu se stavljaju na teret", dodao je on.