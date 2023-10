Vojni analitičar Marinko Ogorec, smatra da se rat u Izraelu neće brzo završiti, kao i da će situacija sa civilnim žrtvama biti još gora.

Vojni analitičar Marinko Ogorec komentarisao je situaciju na Bliskom istoku za koju kaže da će biti još gora, a nakon što je Izrael krenuo sa kopnenom invazijom, broj žrtava će samo rasti. "Vodi se i rat informacijama i dezinformacijama. To je sastavi dio savremenih ratnih napora. Što se tiče Pojasa Gaze, problem je katastrofalan, a biće nažalost još gore. Izrael je očito počeo s kopnenom invazijom, bojim se da će samo rasti broj kolateralnih žrtava", kaže Ogorec.

Ističe da je u Pojasu Gaze još sve moguće: “Kad krene ovakva kopnena operacija, sve se može očekivati. Izrael hoće da riješi svoje ratne ciljeve, nije za očekivati lijepu situaciju. Civili tamo nemaju gdje da se maknu, zatvoreni su na tom prostoru. Egipat ih ne prima. Tamo će biti svašta još.”

Dodaje da o pregovorima još nema naznaka: “Pregovori zasad nisu izgledni. Na kraju krajeva s kim će se pregovarati? Izrael s Hamasom ne želi da pregovara. To će vjerovatno biti tiha diplomatija uz posrednika, možda već ima nekih pregovora", kaže on.

Ogorec smatra da će se izraelski vojnici tek sad susresti s nizom opasnosti ulaskom u tunele te da se zato mogu očekivati žrtve i s izraelske strane. “Svaki rat je nepredvidiv i ima potencijal eskalacije, a ovaj posebno. Ako bude predugo trajalo, moguće da se na sjeveru počne uključivati Hezbolah, Izrael bi onda imao dva ratišta, a moguće je i da se neke arapske zemlje pod pritiskom javnosti aktivno uključe, to bi bila najgora opcija”, rekao je vojni analitičar.

Takođe, smatra da ako dođe do eskalacije, postoji mogućnost da se u velikim evropskim gradovima počnu da odvijaju terorističke aktivnosti. “Hamas koristi vlastite civile kao živi štit, to je sad nažalost vidljivo. Ako ispod bolnice imate stožer i infrastrukturu terorista, onda i bolnica postaje legitimni cilj, to je nažalost tako u ratnim djelovanjima”, dodao je.

Svijet je u previranjima i gradi se nova arhitektura međunarodnih odnosa, napomenuo je, ali je Izraelu u interesu da se ova situacija što pre završi, istakao je on.

Hamasova mreža tunela

Izrael kaže da su mu meta djelovi tajnog lavirinta tunela koje je Hamas izgradio ispod Pojasa Gaze, dok nastavlja odmazdu zbog do sada neviđenog prekograničnog napada palestinske ekstremističke grupe 7. oktobra.

"Zamislite Pojas Gaze kao jedan sloj za civile, a onda još jedan sloj za Hamas. Pokušavamo da dopremo do tog drugog sloja koji je Hamas izgradio", rekao je portparol izraelske vojske 12. oktobra.

"To nisu bunkeri za civile iz Gaze. Oni su samo za Hamas i druge teroriste, da mogu da nastave da ispaljuju rakete na Izrael, da planiraju operacije, da ubacuju teroriste u Izrael", tvrdio je on.

Veoma je teško procijeniti veličinu mreže, koju je Izrael nazvao "Gaza metro", zato što se vjeruje da se proteže ispod teritorije koja je samo 41 kilometar duga i 10 kilometara široka. Posle sukoba iz 2021. godine, izraelska vojska je saopštila da je u vazdušnim napadima uništila više od 100 kilometara tunela.

