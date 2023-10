Izraelska vlada tvrdi da će upotrijebiti sva raspoloživa sredstva da Starlink terminali ne budu aktivirani u pojasu Gaze.

Ilon Mask je najavio da će međunarodno priznate humanitarne organizacije u pojasu Gaze dobiti Starlink satelitski internet, što je naišlo na oštre osude iz Izraela, u koje se uključio i izraelski ministar komunikacija Kari Šlomo, koji tvrdi da će ga Hamas koristiti za terorističke aktivnosti.

"Izrael će upotrebiti sva raspoloživa sredstva koja ima na raspolaganju da se bori protiv toga. Hamas će ga koristiti za terorističke aktivnosti, nema sumnje u to. Mi to znamo, a to zna i Mask. Hamas je ISIS. Možda bi Mask bio voljan da to uslovi oslobađanjem naših otetih beba, sinova, ćerki", rekao je Šlomo na društvenoj mreži X.

Nakon reakcije izraelske vlade, Mask je odgovorio da njegova kompanija SpaceX "nije naivna". "Nakon moje objave, nijedan Starlink terminal nije pokušao da se konektuje iz Gaze. Ako pokuša, preduzećemo krajnje napore da osiguramo da se koristi isključivo iz humanitarnih razloga. Štaviše, preduzećemo bezbjednosnu provjeru zajedno sa vladama SAD i Izraela prije nego što uključimo ijedan terminal".

Nakon što je Izrael blokirao telefonske i internet veze u pojasu Gaze, stanovnici ovog područja su dva dana živjeli u komunikacionom mraku. Kako piše Washington Post, razlog zašto je prekinuta blokada je isključivo pritisak koji su SAD izvršile na svog saveznika.

Debata o korišćenju Starlink terminala u oblastima obuhvaćenim ratom još jednom pokazuje stratešku važnost ove nove tehnologija. Starlink se u Ukrajini koristi od početka rata, a Rusija i dalje nije pronašla način da onemogući njegovo korišćenje.