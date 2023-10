Ribar je dve nedelje plutao na splavu Tihim okeanom i na kraju je pronađen živ.

Izvor: US Coast Guard

Ribar koji je nestao pre skoro dve nedelje pronađen je živ kako pluta na splavu za spasavanje oko 110 kilometara od zapadne obale SAD. Kanadski spasioci pronašli su ribara u četvrtak, saopštila je američka obalska straža. Spasioci su ispričali kako je ribar lovio i jeo losose da bi preživeo, prenosi BBC.

Čovek, čiji identitet nije objavljen, napustio je Grej Harbor u Vašingtonu 12. oktobra uveče na brodu dugom 13 metara. Zvaničnici nisu objavili imena spasilaca koji su pronašli ribara, ali ih je King-TV u Sijetlu identifikovala kao Rajana Plansa i njegovog ujaka Džona iz Suka, grada u Britanskoj Kolumbiji.

"U daljini sam video nešto što je ličilo na splav za spasavanje, utrčao sam unutra i uperio dvogled u splav, a zatim ispalio raketu", rekao je Rajan.

Prebačen je u bolnicu

"Povukli smo ga na brod. On me je snažno zagrlio i bilo je emotivno", nastavio je Džon. On je dodao da mu je muškarac rekao da je 13 dana bio sam na splavu i da mu je ispričao kako je pecao lososa nakon što je ostao bez hrane. "Spremili smo mu doručak. Popio je tri flaše vode. Bio je prilično gladan, jadničak", nastavio je. Zvaničnici su rekli da je ribar u stabilnom stanju i da su ga kanadska obalska straža i još jedna kanadska spasilačka agencija vratile na obalu.

Kako prenosi King-TV, muškarac je prebačen u bolnicu u Tofinu na dalje lečenje. Inače, ribar i još jedan čovek sa broda Evening trebalo je da se vrate 15. oktobra. U sredu je obalska straža saopštila da obustavlja potragu do razvoja novih informacija.

Mornar koji je isplovio sa ribarom nije pronađen, a obalska straža kaže da je incident "i dalje pod istragom". Nije jasno da li planiraju da nastave potragu.

